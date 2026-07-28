El IUPS extendió las preinscripciones 2027: hasta cuándo anotarse

IUPS - El trámite es gratuito, se realiza por internet y ahora se puede completar hasta el 7 de agosto.

Inscripciones cerradas en el IUPS: ¿Qué deben hacer los que entraron y los que no?

El Instituto Universitario Provincial de Seguridad, IUPS, extendió el plazo de preinscripción para el Ciclo Lectivo 2027 . Los interesados en ingresar a las carreras vinculadas a las fuerzas de seguridad de Jujuy tendrán tiempo hasta el 7 de agosto para completar el trámite.

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La convocatoria está destinada a hombres y mujeres de 18 a 30 años que aspiren a incorporarse a los cuadros de Oficiales y Suboficiales de la Policía de la Provincia o del Servicio Penitenciario jujeño . El proceso es libre, gratuito y puede realizarse de manera virtual a través del portal oficial de trámites de la provincia.

La preinscripción debe realizarse a través del portal oficial TuJujuy , donde cada postulante tiene que crear una cuenta de usuario, ingresar al proceso de admisión 2027 y completar el formulario correspondiente.

Una vez cargado el formulario, el aspirante deberá descargarlo, imprimirlo, firmarlo y presentarlo cuando sea notificada su admisión a la siguiente instancia del proceso. En el mismo sitio también está disponible una guía con la información necesaria para completar correctamente el trámite.

La institución remarcó que este es el único medio oficial para formalizar la preinscripción, por lo que se recomienda a los postulantes realizar el trámite con tiempo y revisar que todos los datos cargados sean correctos.

IUPS - El trámite es gratuito, se realiza por internet y ahora se puede completar hasta el 7 de agosto.

Asistencia presencial para quienes tengan problemas

Quienes hayan tenido inconvenientes técnicos para completar el trámite online podrán recibir ayuda de manera presencial en la Oficina de Incorporaciones del IUPS, ubicada en avenida Forestal 613, barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30. Esta alternativa está pensada para quienes no pudieron completar la carga de datos, tuvieron dificultades con la plataforma o necesitan orientación sobre el proceso.

La preinscripción es solo el primer paso

Desde el IUPS aclararon que la preinscripción no significa el ingreso automático. Se trata del primer paso dentro del proceso de admisión para el ciclo lectivo 2027.

Después de esta etapa, los aspirantes deberán superar distintas evaluaciones eliminatorias, entre ellas instancias psicológicas, médicas, físicas e intelectuales. Estas pruebas permitirán definir quiénes continuarán en el proceso de ingreso a las carreras de seguridad.

Según la información oficial del portal TuJujuy, el listado de admitidos y no admitidos de la instancia de preinscripción será publicado entre el 3 y el 5 de agosto de 2026. En tanto, el cronograma de exámenes y las materias correspondientes serán informados próximamente a través de la página oficial del IUPS.

Una oportunidad para iniciar una carrera en seguridad

El IUPS ofrece formación orientada a quienes buscan desarrollarse profesionalmente dentro del ámbito de la seguridad pública. La convocatoria incluye carreras de grado y pregrado con titulación habilitante para desempeñarse en la Policía de Jujuy o en el Servicio Penitenciario provincial.

Con la prórroga hasta el 7 de agosto, los aspirantes cuentan con más tiempo para revisar requisitos, completar el formulario y preparar la documentación necesaria para continuar con el proceso de admisión.

Los puntos centrales