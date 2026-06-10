FNE 2026: la Escuela de Minas presentó a sus candidatas

La cuenta regresiva para la FNE 2026 continúa y una de las elecciones más esperadas ya tiene fecha confirmada. La Escuela de Minas presentó oficialmente a las 30 jóvenes que competirán por convertirse en la nueva representante estudiantil de la institución.

Jujuy. FNE 2026: el Secundario N° 6 ya tiene a sus candidatas

La elección se llevará a cabo el próximo domingo 14 de junio desde las 20 horas en Akrópolis, donde estudiantes, familiares y comunidad educativa acompañarán una noche cargada de emoción, música y color.

La joven elegida tendrá la responsabilidad de representar a la Escuela de Minas durante las distintas instancias de la FNE 2026 y buscará dejar en alto el nombre de una de las instituciones más emblemáticas de la provincia.

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Las candidatas de la Escuela de Minas

Las estudiantes que participarán de la elección son:

Fátima Tarfán

Aldana Gallardo

Camila Quiroga

Zoe Cardizo

Gimena Yevara

Andrea Ríos

Ludmila Castillo

Amparo Angulo

Sofía Coro

Ximena Blanco

Luciana Ruiz

Sofía Orellana

Briana Pérez

Josefina Ríos

Piuque Daza

Victoria Meneges

Ariadna Cruz

Kaiane Eliazarián

Lara Villafañe

Guadalupe Quispe

Bianca Padilla

Antonella Ruiz

Naya Solís

Emily Subía

Sara Méndez

Maia Cabrera

Morena Barrio

Sara González

Juliana Cañavide

Lourdes Aramayo

La representante saliente es Emma Cornell, quien entregará sus atributos a la nueva soberana durante la velada.

Continúan las elecciones estudiantiles

La agenda de elecciones estudiantiles sigue sumando fechas en distintos establecimientos educativos de la provincia, en el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Las próximas elecciones programadas son:

10 de junio: Colegio Secundario N.º 54.

12 de junio: Colegio Santa Teresita.

12 de junio: Colegio Secundario N.º 38.

12 de junio: ENET N.º 2.

12 de junio: Colegio Secundario N.º 6.

12 de junio: Bachillerato N.º 6.

12 de junio: Colegio Mayor Jujuy.

Crece la expectativa por la FNE 2026

Con cada nueva elección, la Fiesta Nacional de los Estudiantes comienza a tomar forma en toda la provincia. Las instituciones educativas avanzan con la elección de sus representantes, quienes serán protagonistas de una de las celebraciones más importantes de Jujuy.

La Escuela de Minas se prepara para vivir una noche especial, donde una de las 30 candidatas será elegida para representar a la institución y continuar el camino hacia la gran fiesta de la juventud jujeña.