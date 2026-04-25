FNE 2026: Leila Aguirre es la nueva representante del Nuevo Horizonte

El Colegio Nuevo Horizonte eligió este viernes 24 de abril a su nueva representante para la FNE 2026 , en una elección estudiantil que contó con la participación de 30 candidatas.

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Leila Aguirre fue elegida cómo la representante de este año . Mientras que Alicia Pérez Elizondo y Mayra Sabrina Lucas fueron elegidas cómo 1era y 2da princesa, respectivamente.

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