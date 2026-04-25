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25 de abril de 2026 - 10:30
Jujuy.

FNE 2026: Leila Aguirre es la nueva representante del Nuevo Horizonte

En una noche llena de emociones, el Nuevo Horizonte conoció a su nueva representante de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

Por  Agustín Weibel
FNE 2026: Leila Aguirre es la nueva representante del Nuevo Horizonte

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El Colegio Nuevo Horizonte eligió este viernes 24 de abril a su nueva representante para la FNE 2026, en una elección estudiantil que contó con la participación de 30 candidatas.

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Leila Aguirre fue elegida cómo la representante de este año. Mientras que Alicia Pérez Elizondo y Mayra Sabrina Lucas fueron elegidas cómo 1era y 2da princesa, respectivamente.

FNE 2026: Leila Aguirre es la nueva representante del Nuevo Horizonte

Representante: Leila Aguirre

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1era Princesa: Alicia Pérez Elizondo

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2da Princesa Mayra Sabrina Lucas

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1era Dama de Honor Morena Toconas

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2da Dama de Honor Julieta Velázquez

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