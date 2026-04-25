El Colegio Nuevo Horizonte eligió este viernes 24 de abril a su nueva representante para la FNE 2026, en una elección estudiantil que contó con la participación de 30 candidatas.
Leila Aguirre fue elegida cómo la representante de este año. Mientras que Alicia Pérez Elizondo y Mayra Sabrina Lucas fueron elegidas cómo 1era y 2da princesa, respectivamente.
FNE 2026: Leila Aguirre es la nueva representante del Nuevo Horizonte
Representante: Leila Aguirre
1era Princesa: Alicia Pérez Elizondo
2da Princesa Mayra Sabrina Lucas
1era Dama de Honor Morena Toconas
2da Dama de Honor Julieta Velázquez
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.