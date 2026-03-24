San Juan: el destino natural rodeado de sierras y vegetación ideal para unas escapadas familiares

Valle Fértil es un destino de la provincia de San Juan que cautiva a quienes lo visitan por su carácter de oasis natural , enmarcado por formaciones serranas y una notable variedad de flora . Se trata de un destino ideal para unas escapadas familiares donde se quiera conectar con la naturaleza y la tranquilidad.

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Este departamento, situado a aproximadamente 250 kilómetros de la capital provincial, se presenta dentro del circuito turístico como un espacio de descanso y serenidad , donde especies como cardones , jarillas , cactus y algarrobos configuran un paisaje que invita a desconectarse del ritmo cotidiano . En ese entorno, se propone una experiencia ideal para quienes buscan adentrarse en la naturaleza y descubrir sus particulares formaciones geológicas .

Entre los puntos más destacados de la zona sobresale el Parque Provincial Ischigualasto , reconocido a nivel internacional como el “ Valle de la Luna ”. Se encuentra a unos 75 kilómetros de San Agustín de Valle Fértil y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO .

Cuenta con un entorno ideal para desconectarse y disfrutar de la naturaleza.

Este espacio impacta por sus formaciones geológicas esculpidas a lo largo del tiempo por la acción del viento y el agua , donde se pueden observar figuras naturales emblemáticas como El Hongo , El Gusano , La Esfinge y La Cancha de Bochas , que configuran un paisaje único y de gran valor científico y turístico.

Las Barrancas Coloradas, que alcanzan cerca de 200 metros de altura, aportan al entorno una paleta de colores rojizos, verdosos y grises que cambian según la incidencia de la luz a lo largo del día. A su vez, el terreno conserva restos fósiles de flora y fauna correspondientes al período Triásico, lo que transforma al área en un verdadero museo natural al aire libre.

Dónde queda Valle Fértil.

En este mismo destino sanjuanino también se encuentra el Cristo de la Hermandad, una monumental obra de 14 metros de altura situada en Villa San Agustín y creada por el artista chileno Luis Sudara. Desde su emplazamiento se pueden apreciar vistas panorámicas destacadas de todo el valle.

Las localidades de Chucuma, Astica, Las Tumanas, Usno y La Majadita se presentan como accesos ideales para quienes buscan experiencias vinculadas con la naturaleza y la actividad al aire libre. Desde estos puntos, es posible realizar cabalgatas, caminatas, trekking y observación de aves, con más de 200 especies registradas en el Parque Natural Valle Fértil.

Este entorno se posiciona como un destino destacado para visitantes de distintas partes del mundo interesados en explorar la biodiversidad y conectar con la riqueza natural del paisaje sanjuanino.

Las mejores postales son del Valle Fértil, su naturaleza es ideal para aprovecharla realizando actividades.

Dónde queda Valle Fértil

Valle Fértil está situado a aproximadamente 250 kilómetros de la capital de la provincia de San Juan. Este departamento se desarrolla dentro de un entorno que funciona como un oasis natural, rodeado por formaciones serranas y una vegetación variada propia de la región.

El territorio incluye diversas localidades como Chucuma, Astica, Las Tumanas, Usno y La Majadita, cada una de las cuales ofrece características particulares y propuestas propias que las diferencian entre sí dentro del conjunto del departamento.

Villa San Agustín de Valle Fértil se posiciona como el núcleo urbano más importante del departamento y funciona como base estratégica para recorrer distintos atractivos de la zona. Desde esta localidad es posible llegar con relativa facilidad a sitios de interés como el Parque Provincial Ischigualasto, situado a unos 75 kilómetros de distancia.

Este lugar funciona como puerta de acceso al Parque Provincial Ischigualasto.

El entorno natural que rodea a la villa se caracteriza por la presencia de especies autóctonas como cardones, jarillas, cactus y algarrobos, que configuran un paisaje distintivo y representativo de la región.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Valle Fértil?

En Valle Fértil, la oferta de actividades combina propuestas vinculadas con la aventura, el contacto con la naturaleza, el interés paleontológico y las expresiones propias de la cultura local.

Visitar el Parque Provincial Ischigualasto , conocido también como el “Valle de la Luna”, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y ubicado a unos 75 kilómetros de San Agustín de Valle Fértil .

, conocido también como el “Valle de la Luna”, reconocido por la como y ubicado a unos de . Recorrer y apreciar sus formaciones geológicas esculpidas por la acción constante del viento y el agua, donde se distinguen figuras naturales emblemáticas como El Hongo, El Gusano, La Esfinge y La Cancha de Bochas.

Valle Fértil.

Observar también las Barrancas Coloradas , que con sus aproximadamente 200 metros de altura presentan tonalidades rojizas, verdosas y grisáceas que cambian según la luz del día.

, que con sus aproximadamente de altura presentan tonalidades rojizas, verdosas y grisáceas que cambian según la luz del día. Explorar un entorno que conserva fósiles de flora y fauna del período Triásico , conformando un verdadero museo natural al aire libre de gran valor paleontológico.

de flora y fauna del período , conformando un verdadero al aire libre de gran valor paleontológico. Recorrer el Cristo de la Hermandad , un monumento de 14 metros de altura ubicado en Villa San Agustín de Valle Fértil y diseñado por el artista chileno Luis Sudara .

, un monumento de de altura ubicado en y diseñado por el artista chileno . Desde ese punto, acceder con facilidad desde la plaza principal y contemplar amplias vistas panorámicas del valle en todo su entorno.

Realizar paseos a caballo por senderos que se internan en un paisaje caracterizado por cardones , jarillas y algarrobos .

, y . Practicar trekking o caminatas por las zonas serranas que rodean el área.

o caminatas por las zonas serranas que rodean el área. Llevar adelante actividades de observación de aves en el Parque Natural Valle Fértil, donde habitan y pueden avistarse más de 200 especies diferentes.

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Cómo llegar a Valle Fértil

El acceso a Valle Fértil implica salir desde la ciudad de San Juan y recorrer cerca de 250 kilómetros hasta arribar a este entorno que funciona como un verdadero oasis natural. Quienes viajan pueden hacerlo en vehículo particular desde diferentes sectores de la provincia, utilizando las rutas que conectan con el departamento.

Una vez en Villa San Agustín de Valle Fértil, principal núcleo urbano de la zona, este punto se convierte en la base desde la cual organizar recorridos hacia otras localidades como Chucuma, Astica, Las Tumanas, Usno y La Majadita, además de emprender la visita al cercano Parque Provincial Ischigualasto, situado a unos 75 kilómetros adicionales.