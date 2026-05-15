Llega el encuentro de colectividades a barrio Chijra: cuándo y dónde

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invitó a la comunidad a participar de una nueva edición del Encuentro de Colectividades “Sabores del Mundo”, que se llevará a cabo este sábado 16, de 11 a 18 horas, en el Multiespacio “Jorge Perro Solís”, ubicado en el barrio Chijra. La propuesta contará con entrada libre y gratuita y ofrecerá una jornada cargada de gastronomía, música, danzas y expresiones culturales de distintos países.
Una propuesta multicultural para toda la familia
El evento reunirá a diversas colectividades extranjeras con presencia en la provincia, entre ellas representantes de Bolivia, Perú, México, Chile y Colombia, quienes compartirán sus tradiciones a través de comidas típicas, bailes y artesanías.
El director de Culto del municipio, Pedro Sato, destacó que se trata de una actividad con larga trayectoria en la ciudad y valoró el acompañamiento que brinda el municipio a las comunidades migrantes radicadas en Jujuy.
En ese sentido, señaló que desde la Dirección de Culto acompañan esta iniciativa que se realiza año tras año para que los vecinos puedan conocer y compartir las culturas de otros países que forman parte de la identidad multicultural de la provincia.
Participación de las colectividades extranjeras
Durante la presentación oficial del encuentro estuvieron presentes representantes de distintas colectividades y la presidenta de Colectividades Extranjeras en Jujuy, Ana Aja Gual.
La referente adelantó que el público podrá disfrutar de espectáculos de danzas tradicionales, comidas regionales, artesanías y diferentes expresiones culturales de cada país participante, además de propuestas vinculadas a la cultura local.
Asimismo, agradeció el apoyo brindado por el municipio capitalino y remarcó que este tipo de actividades buscan fortalecer el intercambio cultural y la integración entre los pueblos.
Entrada libre y gratuita
El encuentro “Sabores del Mundo” se desarrollará este sábado 16, de 11 a 18 horas, en el Multiespacio “Jorge Perro Solís” de Chijra, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.
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