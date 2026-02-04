miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 20:02
Atención.

Este finde habrá cambios en el tránsito por los corsos en Alto Comedero

Por los corsos capitalinos en avenida Forestal, varias líneas de colectivos modificarán su recorrido y habrá otras modificaciones.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Desvíos y restricciones de tránsito (Foto ilustrativa)

Desvíos y restricciones de tránsito (Foto ilustrativa)

Los cambios en los recorridos regirán a partir de las 16 horas y se extenderán hasta la finalización del evento. Las paradas de colectivos en las inmediaciones del corso estarán debidamente señalizadas para orientar a los usuarios.

Líneas de colectivos que llegarán hasta Av. Forestal

Empresa El Urbano – Línea 48 (interbarrial)

  • Ida: Av. Snopek – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.

  • Regreso: Av. Forestal – El Chalicán – Av. Yuto – Av. Snopek – recorrido habitual.

Empresa San Jorge – Línea 1

  • Ida: Av. Forestal – Aguas Calientes – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.

Empresa San Jorge – Líneas 7 y 45

  • Ida: Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – Av. Yuto – recorrido habitual.

Se vienen los Corsos Capitalinos 2026 (Archivo)
Se vienen los Corsos Capitalinos 2026 (Archivo)

Se vienen los Corsos Capitalinos 2026 (Archivo)

Cortes de tránsito por los corsos

Desde las 16 horas quedará prohibida la circulación vehicular en los siguientes tramos:

  • Av. Forestal: desde Aguas Calientes hasta El Chalicán.

  • Av. Snopek: desde Av. Yuto hasta Tte. Bolsán.

  • Av. Yuto: sentido único desde El Chalicán hacia Snopek.

Puntos con cortes de tránsito:

  • Av. Forestal y El Palmar

  • Av. Snopek y Av. Yuto

  • Av. Yuto y El Arenal

  • Mina 9 de Octubre y Av. Yuto

  • Av. Forestal y El Chalicán

  • Av. Snopek y Tte. 1° Bolsán

  • Tte. Nivoli y Tte. 1° Bolsán

Desde el municipio informaron que se instalará señalización preventiva y habrá personal del Cuerpo de Seguridad Vial regulando la circulación. Se solicita a los conductores respetar las indicaciones, reducir la velocidad y optar por vías alternativas para evitar demoras.

