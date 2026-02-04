Este finde habrá cambios en el tránsito por los corsos en Alto Comedero

Desvíos y restricciones de tránsito (Foto ilustrativa)

La Secretaría de Servicios Públicos informó que durante el sábado 7 y domingo 8 de febrero se modificarán los recorridos del transporte urbano de pasajeros por la realización de los Corsos Capitalinos en avenida Forestal, en el barrio Alto Comedero.

Los cambios en los recorridos regirán a partir de las 16 horas y se extenderán hasta la finalización del evento. Las paradas de colectivos en las inmediaciones del corso estarán debidamente señalizadas para orientar a los usuarios.

Líneas de colectivos que llegarán hasta Av. Forestal Empresa El Urbano – Línea 48 (interbarrial)

Ida: Av. Snopek – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.

Regreso: Av. Forestal – El Chalicán – Av. Yuto – Av. Snopek – recorrido habitual. Empresa San Jorge – Línea 1

Ida: Av. Forestal – Aguas Calientes – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual. Empresa San Jorge – Líneas 7 y 45 Ida: Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – Av. Yuto – recorrido habitual. Se vienen los Corsos Capitalinos 2026 (Archivo) Se vienen los Corsos Capitalinos 2026 (Archivo) Cortes de tránsito por los corsos Desde las 16 horas quedará prohibida la circulación vehicular en los siguientes tramos: Av. Forestal: desde Aguas Calientes hasta El Chalicán.

Av. Snopek: desde Av. Yuto hasta Tte. Bolsán.

Av. Yuto: sentido único desde El Chalicán hacia Snopek. Puntos con cortes de tránsito: Av. Forestal y El Palmar

Av. Snopek y Av. Yuto

Av. Yuto y El Arenal

Mina 9 de Octubre y Av. Yuto

Av. Forestal y El Chalicán

Av. Snopek y Tte. 1° Bolsán

Tte. Nivoli y Tte. 1° Bolsán Desde el municipio informaron que se instalará señalización preventiva y habrá personal del Cuerpo de Seguridad Vial regulando la circulación. Se solicita a los conductores respetar las indicaciones, reducir la velocidad y optar por vías alternativas para evitar demoras. image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.