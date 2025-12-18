jueves 18 de diciembre de 2025

18 de diciembre de 2025 - 18:40
Hogar.

Este es el truco que no falla para ahuyentar las moscas en verano

Más allá de lo molestas que resultan, las moscas del hogar representan un riesgo para la salud, ya que pueden ser portadoras de distintas enfermedades.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
El truco infalible para que las moscas se vayan de casa.

El truco infalible para que las moscas se vayan de casa.

Con la llegada paulatina de las temperaturas agradables y a medida que el verano se aproxima, es habitual que moscas y otros insectos busquen colarse en las viviendas, una situación molesta, especialmente cuando cuesta mantenerlos afuera. A raíz de esto, resulta clave tener en cuenta este truco para espantarlas y vivir un verano libre de ellas.

Estos insectos son capaces de arrastrar gérmenes, bacterias y microorganismos responsables de distintas enfermedades. Los adquieren en sitios donde suelen alimentarse o reproducirse —como residuos, excrementos o animales en descomposición— y luego los dispersan al posarse en múltiples superficies del hogar, ya sea a través de su cuerpo, sus secreciones o sus desechos.

El truco infalible para que las moscas se vayan de casa.

El truco infalible para eliminar las moscas

De todos modos, durante la temporada de verano mantener a raya a estos molestos visitantes dentro de casa puede resultar mucho más fácil de lo que parece. De acuerdo con especialistas citados por Ideal Home y en un informe publicado por el Daily Express, alcanza con recurrir a un ingrediente habitual del refrigerador: el pepino.

“Las moscas domésticas se repelen con el aroma de los pepinos, especialmente las variedades más amargas”, explicó Glen Peskett, experto en tareas domésticas y mejoras del hogar.

Además de ser un incordio, las moscas domésticas también pueden transmitir enfermedades.

Aunque no existe una explicación científica definitiva sobre por qué este alimento resulta tan efectivo, el especialista señaló que el secreto estaría en su cáscara. La piel del pepino contiene cucurbitacinas, sustancias naturales que desprenderían un aroma desagradable para estos insectos, provocando que se mantengan alejados de manera instintiva.

Dónde colocar el pepino para ahuyentar a las moscas

El lugar donde se coloque el pepino resulta clave para que el método funcione, ya que mantenerlo dentro del refrigerador no tendrá ningún efecto. Lo más recomendable es ubicarlo en zonas por donde suelen ingresar los insectos, como marcos de ventanas o accesos al hogar.

También conviene distribuirlo cerca de focos que suelen atraer a las moscas, como el tacho de basura o el frutero. Además, no alcanza con dejar la verdura entera: es necesario cortarla en rodajas y renovarlas cada dos o tres días para impedir que se estropeen.

Cómo evitar que las moscas entren en casa.

Otros métodos para ahuyentar a las moscas de casa

Existe otra alternativa que suele llamar la atención por lo inusual, pero que resulta muy efectiva: poner monedas dentro de una bolsa transparente con agua y colgarla cerca de una abertura, como una ventana. La explicación está en la forma en que las moscas interpretan su entorno a través de su visión compuesta.

Sus ojos, integrados por miles de diminutas facetas, les permiten captar imágenes desde múltiples ángulos y con gran precisión, lo que hace que este reflejo les resulte perturbador y las mantenga alejadas.

Al fijarse en la bolsa, el insecto interpreta la luz que se refleja y se desvía en el agua como una forma mucho más grande de lo que es en realidad. La presencia de las monedas potencia ese juego óptico y genera destellos y colores que desorientan a la mosca. Ante esa percepción confusa, entiende que se trata de un obstáculo y opta por mantenerse alejada, especialmente de ventanas u otras aberturas.

Ahora que poco a poco se va acercando el buen tiempo y cada vez queda menos para verano, las moscas y los insectos intentan entrar en el hogar.

Del mismo modo, resulta útil recurrir a combinaciones de hierbas y esencias naturales. Fragancias como la de la albahaca, la menta, el laurel o el eucalipto resultan desagradables para estos insectos, que suelen evitarlas de manera instintiva.

Una alternativa es ubicar macetas de albahaca natural cerca de las aberturas del hogar o elaborar un aerosol casero mezclando agua con algunas gotas de esencia de menta o eucalipto. Al aplicarlo en los puntos por donde suelen ingresar, como puertas y ventanas, no solo ayudarás a mantenerlas alejadas, sino que además dejarás un aroma agradable en el ambiente.

