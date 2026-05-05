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5 de mayo de 2026 - 11:52
Sociedad.

Cucarachas en la cocina: cómo detectarlas, qué riesgos implican y las claves para eliminarlas

La presencia de cucarachas en el hogar representa un riesgo sanitario. Dónde aparecen, de qué se alimentan y qué hacer para erradicarlas de forma efectiva

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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El problema no solo afecta a la limpieza del hogar. También implica un riesgo para la salud, ya que pueden transmitir bacterias y contaminar superficies donde se preparan alimentos.

Dónde aparecen y por qué eligen la cocina

Las cucarachas pequeñas buscan refugio en lugares oscuros y húmedos. Suelen encontrarse detrás de heladeras, cocinas, microondas y electrodomésticos en desuso. También se instalan en alacenas, desagües, interruptores y grietas en paredes.

La cocina reúne condiciones ideales: restos de comida, humedad constante y calor. Incluso sin alimentos visibles, estos insectos logran sobrevivir al consumir residuos orgánicos, papel, cartón o grasa acumulada.

Riesgos para la salud en el hogar

La presencia de cucarachas no pasa desapercibida en términos sanitarios. Estos insectos pueden transportar bacterias como salmonella o escherichia coli. Además, contaminan utensilios, superficies y alimentos.

Entre las enfermedades asociadas se encuentran gastroenteritis, infecciones intestinales, alergias y afecciones respiratorias. Por este motivo, especialistas recomiendan actuar de inmediato ante los primeros indicios.

cucarachas (1)

Cómo detectar una infestación a tiempo

Ver una sola cucaracha puede indicar la presencia de muchas más. Estos insectos se mueven en horarios nocturnos y permanecen ocultos durante el día.

Otros signos frecuentes incluyen pequeñas manchas oscuras, restos de piel mudada y un olor desagradable en espacios cerrados. La detección temprana facilita el control antes de que se forme una colonia.

Cuatro claves para eliminarlas

Eliminar cucarachas requiere constancia y medidas concretas dentro del hogar.

Higiene diaria: evitar restos de comida, limpiar superficies y no dejar platos sucios durante la noche. La basura debe retirarse todos los días.

Limpieza profunda: revisar detrás de electrodomésticos, lavar alacenas y mantener espacios secos. La humedad favorece su presencia.

Sellado de espacios: tapar grietas, rendijas y cañerías abiertas. Estas zonas funcionan como refugio y vía de ingreso.

Uso de productos específicos: aplicar cebos, geles o insecticidas que actúan dentro del nido. También existen alternativas caseras que combinan ingredientes atrayentes con compuestos que afectan a los insectos.

Cuándo recurrir a un profesional

En casos donde la presencia de cucarachas aumenta o las medidas no resultan efectivas, se recomienda la intervención de especialistas en control de plagas.

Los tratamientos profesionales permiten atacar focos ocultos y reducir la reproducción de forma más rápida.

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