lunes 29 de diciembre de 2025

29 de diciembre de 2025 - 08:41
Hogar.

El truco definitivo y casero para eliminar las cucarachas este verano 2026

Con la llegada del verano 2026, las cucarachas se convierten en una de las plagas más comunes en los hogares. Pese a ello, se las puede combatir.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
La inminente llegada del verano 2026, es fundamental y favorable para la reproducción de las cucarachas, ya que las altas temperaturas aceleran su actividad y multiplicación. Ante esta situación, es importante encontrar soluciones efectivas para mantenerlas alejadas de la cocina y otros espacios.

Afortunadamente, existe un remedio casero económico y fácil de preparar que puedes hacer con ingredientes que probablemente ya tienes en tu hogar.

Cucarachas.
Cucarachas.

Cucarachas.

Un remedio natural y sencillo contra las cucarachas

La mezcla de café, laurel, pimienta y clavo es una solución perfecta para ahuyentar cucarachas sin recurrir a productos químicos. Aunque el café tiene un aroma agradable para las personas, resulta ser muy desagradable para estos insectos. Además, las sustancias tóxicas presentes en el café pueden repelerlas eficazmente.

Ingredientes necesarios para el remedio

  • 1 cucharada de café
  • 1 hoja de laurel picada
  • 1 cucharadita de pimienta molida
  • 1 clavo de olor

Cómo preparar y aplicar la mezcla

  • Mezcla todos los ingredientes en un recipiente.
  • Revuelve bien hasta que estén completamente integrados.
  • Coloca la mezcla sobre papel aluminio.
  • Forma pequeños sobres y pica con un escarbadientes.
  • Coloca estos sobres en las esquinas de la cocina y otros lugares donde puedas encontrar cucarachas.

La combinación de estos ingredientes genera un olor intenso que es sumamente desagradable para las cucarachas, ayudando a mantenerlas alejadas de tu hogar de manera natural.

cucarachas
Los cuerpos y patas de las cucarachas están contaminados con patógenos (Getty)

Prevención y control

Además de este remedio casero, es importante mantener una buena higiene en la cocina, eliminar restos de comida y sellar grietas y rendijas en las que las cucarachas puedan esconderse. Si bien este truco es efectivo para repelerlas, la prevención es clave para evitar que estas plagas se establezcan en tu hogar durante los meses más cálidos.

