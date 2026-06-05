"Fue el perreo": una argentina contó su experiencia en boliches de Colombia y es viral

Disfrutar de una salida nocturna en otro país suele traer experiencias inesperadas , pero para una chica argentina una noche en el Caribe terminó cambiando por completo su percepción sobre lo que realmente implica salir a bailar . Su relato ganó gran repercusión en redes sociales.

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Allí, compartió con sorpresa y humor las diferencias culturales que encontró entre la vida nocturna de Colombia y las costumbres habituales de Argentina .

La protagonista del video viral es Ani , identificada en TikTok como @anicobreros , una creadora de contenido que suele compartir en la plataforma distintas experiencias de sus viajes. En esta ocasión, la joven relató una de las diferencias culturales que más la sorprendió durante su estadía en el exterior.

“El mayor choque cultural” no fue ni la comida, ni el horario en el que se come, ni la diferencia de palabras, ni la forma en la que habla la gente. No, no, no. “Fue el perreo” , expresó al comenzar su relato de manera contundente.

Según explicó, la manera de vivir la noche y las salidas en el país de la cumbia y el vallenato responde a códigos muy distintos a los que estaba acostumbrada.

Cómo salen de fiesta en Colombia

“El foco está en bailar” cuando uno sale. Y sí, obviamente hay gente que va en plan coqueteo, en todos lados aparece eso. Pero todo se resume en que uno va a la disco a bailar”, señaló. Luego comparó esa dinámica con lo que suele observar en los boliches argentinos: “En Argentina es muy común que los chicos no bailen. Como que normalmente se quedan con su vaso en la mano”.

La joven recordó además la sorpresa que sintió al encontrarse con una forma de bailar mucho más intensa y expresiva de la que estaba acostumbrada. Según contó, la escena la dejó desconcertada en un primer momento. “Imagínense cuando fui a una disco” y "de repente vi que había un chico atrás de una chica bailando como bailan en los videoclips”, relató.

“Fue como, ¿qué?” Consíganle una habitación a esos chicos, por favor, comentó entre carcajadas. Sin embargo, luego reconoció que esa impresión inicial estaba influenciada por su propia mirada cultural. “Era como para mí súper explícito”, pero en realidad es la forma en la que se baila el reggaetón allá”, explicó.

En el cierre del video, la joven señaló que incluso la organización de los boliches está diseñada para que las personas puedan moverse con libertad durante toda la noche. Según contó, las bebidas suelen consumirse en pequeños shots en lugar de vasos grandes que deban sostenerse constantemente.

Además, destacó la presencia de mesas reducidas donde los asistentes pueden dejar sus tragos y seguir bailando sin inconvenientes. “El alcohol se toma en shots, no es que tienen un vaso largo en la mano porque eso les impide bailar”, expresó sorprendida.

La chica argentina comentó otros "choques culturales" que vivió en Colombia

La publicación alcanzó una enorme repercusión en redes sociales, superando los 100 mil "me gusta" y generando un intenso intercambio de opiniones entre usuarios de distintos países de América Latina. El debate giró en torno a las diferentes maneras de vivir la noche y disfrutar de los boliches.

“Nunca entendí ese concepto de ir a una disco a hablar en la barra”, comentó uno de los usuarios. Otros, en cambio, destacaron con entusiasmo la cultura del baile: “Acá bailamos con pasión” y “suena muy divertido salir al boliche con ese ambiente”, fueron algunas de las respuestas que se multiplicaron entre los comentarios.