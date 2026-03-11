Corte total momentáneo en Av. Savio por acumulación de agua en la ruta

La Policía de la Provincia de Jujuy informó un corte total momentáneo del tránsito en un tramo de la Avenida General Savio , debido a la acumulación de agua provocada por las lluvias registradas en la zona durante las últimas horas.

La medida fue comunicada por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de Jujuy, que dispuso desvíos y controles preventivos para resguardar la seguridad de los conductores.

El corte se registra en sentido norte–sur de la Avenida General Savio , a la altura de la estación de servicio YPF.

Según detallaron las autoridades, la acumulación de un importante caudal de agua en la calzada obligó a interrumpir momentáneamente la circulación vehicular para evitar incidentes.

Desvío habilitado para los conductores

Ante esta situación, el tránsito está siendo desviado por la Avenida Riobamba, por lo que se solicita a los automovilistas circular con precaución por ese sector mientras continúe la medida preventiva.

Recomendaciones para circular

Desde la Policía provincial pidieron a los conductores extremar las medidas de seguridad al manejar, especialmente durante las precipitaciones.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Respetar las velocidades máximas .

Atender la señalización vial .

Mantener la distancia de frenado adecuada .

Evitar circular durante las lluvias intensas en la zona afectada.

Las autoridades indicaron que el corte se mantendrá hasta que mejore la situación y el sector vuelva a ser seguro para el tránsito.