miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 09:05
Salta.

Encontraron un cráneo cerca del río Arenales y activaron un operativo de investigación

Un vecino realizó el hallazgo en las cercanías del río y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales intervino para determinar si los restos son humanos.

Por  viajes Todo Jujuy
Hallaron un cráneo en la zona del río Arenales, investigan su origen. &nbsp;

Hallaron un cráneo en la zona del río Arenales, investigan su origen.

 

Este martes, un vecino descubrió lo que aparenta ser un cráneo humano en las proximidades del río Arenales, a pocos metros de la pista de Enduro de El Encón Grande. Por el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente la naturaleza de los restos.

El río arenales, Salta.

Tras el hallazgo, intervino el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que se encargó de realizar las pericias necesarias para establecer si se trata de restos humanos, estimar el tiempo que podrían haber permanecido en el lugar y determinar una posible identidad.

Ayer, un lugareño encontró lo que podría ser un cráneo humano en inmediaciones del río Arenales.

Cercaron la zona para la investigación

Según informó La Llave del Portal, la zona fue acordonada de manera preventiva mientras continúan los trabajos de investigación. Por ahora no se difundieron más detalles y se aguardan los resultados de los estudios forenses antes de emitir cualquier confirmación.

Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Algunas versiones señalan que los restos podrían pertenecer a una docente jubilada de 64 años que desapareció de su domicilio el 12 de marzo de 2025 en La Silleta.

