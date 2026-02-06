viernes 06 de febrero de 2026

6 de febrero de 2026 - 11:48
Sociedad.

Un hombre viajó colgado de un camión en la autopista

El insólito episodio ocurrió este viernes por la mañana y fue registrado por una mujer que se dirigía a su trabajo: “Se reía y se burlaba”, relató.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un hombre viajó colgado de un camión en plena autopista 25 de mayo y una mujer logró filmarlo.

Un hombre viajó colgado de un camión en plena autopista 25 de mayo y una mujer logró filmarlo.

Este viernes por la mañana se produjo un hecho llamativo en la autopista 25 de Mayo, cuando una joven filmó a un hombre que viajaba colgado de un camión. El suceso se registró en las primeras horas, con dirección hacia la autopista Buenos Aires–La Plata.

El incidente ocurrió cerca del Paseo del Bajo y puso de manifiesto la peligrosidad de la acción, que fácilmente podría haber derivado en un accidente grave.

Un hombre viajó colgado de un camión en plena autopista 25 de mayo y una mujer logró filmarlo.

Un peligro a plena luz del día y el testimonio de la testigo del hecho

La mujer que captó las imágenes, que se dirigía a su trabajo en ese momento, relató: “Vimos a esa persona ahí que iba colgada del camión, entonces la grabé. Primero pensé que era un error o una imprudencia”.

En declaraciones con colegas de Todo Noticias (TN), la testigo explicó que varios automovilistas le tocaron bocina al camión mientras circulaban. “La verdad que de dónde venían no sé, yo los vi cuando ingresaban a la autopista de Puente Pueyrredón, que enganchaba la autopista 25 de Mayo”, detalló.

Yanina agregó: “Ese chico, aproximadamente entre 25 y 30 años, venía de esa manera (colgado). Cuando le tocaban bocina, se reía, se burlaba”. Además, señaló que el chofer del camión aparentemente no se dio cuenta de lo que ocurría.

Confusión y miedo al volante: otro caso de imprudencia

Otra situación de imprudencia se registró la noche del domingo 25 de enero, cuando un conductor de la línea de colectivo 113 en la Ciudad de Buenos Aires protagonizó un altercado con un pasajero mientras el vehículo seguía en movimiento.

El incidente tuvo lugar en la intersección de Avenida Rivadavia y Nazca, en el barrio de Flores. Durante la pelea, el colectivo avanzó varios metros sin control, cruzó semáforos en rojo y circuló en contramano, mientras el chofer, visiblemente alterado, se enfrentaba a golpes con un pasajero que lo insultaba y amenazaba.

En declaraciones al canal TN, el conductor, identificado como Nicolás, sostuvo que el pasajero, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, lo provocó porque el colectivo circulaba lentamente debido a un inconveniente con la batería.

El chofer que abandonó el colectivo en movimiento para pelearse con un pasajero.

Escucho que me grita del fondo: ‘Eh, hijo de p..., apurate’, estaba alcoholizado. Me asusté. Yo mido un metro sesenta y ocho, él era una mole de un metro noventa. Le dije: ‘Jefe, ¿quiere bajar? El colectivo me está andando mal’”, contó el chofer.

Consecuencias laborales del incidente

La tensión escaló rápidamente. Con varios pasajeros dentro, el colectivo avanzaba lentamente debido a fallas mecánicas, mientras el hombre lo amenazaba con creciente agresividad. Nicolás relató el momento más peligroso: “Me paralicé. El miedo, el susto. Digo: ‘¿Me va a pegar?’. Cuando atino a poner el freno de mano, no engancha. Se me va, rebota, inconscientemente pensé que ya estaba puesto y ahí me estaba peleando ya con el muchacho”.

El conductor admitió su error y ofreció disculpas públicas: “Lo que pasó fue un error mío de no poner el freno de mano. Quiero pedir disculpas, no lo hice con intención de matar a nadie. Reconozco mi error”. Durante la entrevista, insistió en que no hubo premeditación y que el temor lo sobrepasó: “Es impresionante cómo estaba sacado este hombre. Me tiré a un costado. Antes le dije si quería bajar”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/argentina12ok/status/2019425161481527755&partner=&hide_thread=false

Al ser consultado sobre por qué no detuvo el colectivo para solicitar ayuda, Nicolás detalló: “Si yo llamo y digo: ‘es la batería’, después te hacen un parte por no colaborar con la empresa. Para cortar un servicio de colectivo, te tiene que levantar temperatura o que se haya quemado, roto el turbo. Un domingo a las once y media de la noche no hay nadie en la empresa. Estás solo”, admitió.

Las repercusiones para él fueron durísimas. “Perdí todo. Perdí mi trabajo, tengo un hijo con discapacidad, los remedios me salen 400 mil pesos. Me echó con el artículo 242, que no te pagan nada. No me pagaron los quince años, nada, me dan la liquidación y listo”, denunció. La empresa lo despidió con causa, sin ofrecer indemnización ni posibilidades de reubicación, pese a su larga trayectoria.

