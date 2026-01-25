Impactante vuelco de un camión de lechugas en Ruta 9, a la altura de Bárcena

Siniestro vial.

Un camión que transportaba verduras volcó este domingo por la mañana en la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Bárcena, en una zona de curvas. El siniestro generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por el lugar.

Según informaron lectores de TodoJujuy.com, tres personas viajaban a bordo del vehículo al momento del accidente y, afortunadamente, se encontrarían en buen estado de salud, sin lesiones de gravedad aparentes. El vehículo circulaba en sentido norte-sur y aún se desconocen las causas por las que se habría producido el hecho.

El camión llevaba principalmente lechugas, que quedaron desparramadas sobre la calzada tras el vuelco. Como consecuencia, el vehículo quedó atravesado en la ruta, dificultando la circulación y obligando a los conductores a maniobrar con extrema precaución.

Personal policial y de seguridad vial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y remover tanto el camión como la carga derramada. Desde las autoridades recomendaron circular con suma precaución por la zona debido a las lluvias intermitentes.

Video gentileza: Patricio Lamas.

