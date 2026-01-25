domingo 25 de enero de 2026

25 de enero de 2026 - 14:02
Impactante vuelco de un camión de lechugas en Ruta 9, a la altura de Bárcena

Tres personas viajaban a bordo y se encuentran en buen estado de salud. La carga quedó desparramada y el tránsito se vio afectado.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Según informaron lectores de TodoJujuy.com, tres personas viajaban a bordo del vehículo al momento del accidente y, afortunadamente, se encontrarían en buen estado de salud, sin lesiones de gravedad aparentes. El vehículo circulaba en sentido norte-sur y aún se desconocen las causas por las que se habría producido el hecho.

El camión llevaba principalmente lechugas, que quedaron desparramadas sobre la calzada tras el vuelco. Como consecuencia, el vehículo quedó atravesado en la ruta, dificultando la circulación y obligando a los conductores a maniobrar con extrema precaución.

Personal policial y de seguridad vial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y remover tanto el camión como la carga derramada. Desde las autoridades recomendaron circular con suma precaución por la zona debido a las lluvias intermitentes.

FDownloader.Net_AQMqObkkPhA4QHgFlFLRxn0sSTpRGOmMBpNdbNwMEjCQ9QWY2L61ndUmXdp9aSMVZlixTRPJTXffacUbguhB-dROzl4DllkYKCz9F4GYKsEwAw_720p_(HD)

Video gentileza: Patricio Lamas.

