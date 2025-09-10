¿Cuándo y dónde es el Miss Universo 2025?

Después de varias competencias nacionales en las que se seleccionaron a las representantes de cada país , la gala final de Miss Universo 2025 se acerca y tendrá lugar en un país europeo , donde la actual soberana de la belleza , Victoria Kjær Theilvig , entregará su corona a la nueva ganadora .

La organización de Miss Universo anunció en sus cuentas oficiales que la definición del certamen se llevará a cabo la mañana del 21 de noviembre en Tailandia .

La danesa Victoria Kjær Theilvig es la Miss Universo actual que entregará la corona a la ganadora del próximo certamen.

Por la diferencia horaria, en Estados Unidos y gran parte de América Latina se verá en la noche del 20 de noviembre . De acuerdo con Telemundo , Tailandia fue designado como sede de la 74ª edición del concurso internacional , imponiéndose frente a otras candidaturas como las de República Dominicana y Costa Rica .

Será la cuarta vez que este país funja como sede del concurso internacional , un certamen en el que no solo se valoran los rasgos físicos, sino también la expresividad , la seguridad en escena , la capacidad de comunicación y la trayectoria personal y profesional de las concursantes.

El próximo certamen de Miss Universo 2025 tendrá sede en Tailandia el 21 de noviembre.

Agenda oficial de Miss Universo 2025: fechas y actividades

El evento global se vive como una auténtica fiesta. Según el cronograma difundido, a lo largo de noviembre se desarrollarán múltiples actos vinculados con el concurso, que culminarán con la coronación de la nueva ganadora.

Entre el 2 y el 3 de noviembre, las aspirantes a Miss Universo 2025 llegarán al Aeropuerto Internacional de Bangkok, donde serán recibidas formalmente para luego acreditarse y participar en una sesión fotográfica.

El 4 de noviembre tendrá lugar un desfile de moda acompañado de una ceremonia inaugural en el auditorio MGI Arena. Los días 5 y 6 de noviembre, las candidatas recorrerán distintos puntos de la ciudad y asistirán a una cena de etiqueta.

Miss Universo 2025 tendrá lugar en Impact Arena en Tailandia.

Del 13 al 16 de noviembre, todas las competidoras se trasladarán a Pattaya City y Phuket, donde protagonizarán diferentes actividades, incluyendo una pasarela en traje de baño.

El 19 de noviembre se celebrará la ronda preliminar, en la que más de un centenar de concursantes exhibirán su porte en atuendos tradicionales, vestidos de noche y en traje de baño.

Esa misma velada, el jurado seleccionará a las 30 finalistas que competirán por el título de la mujer más destacada en belleza y que avanzarán a la gala definitiva del 21 de noviembre.

Las candidatas de Miss Universe 2025 recorrerán diferentes ciudades de Tailandia antes de la coronación.

Las obligaciones de portar la corona de Miss Universo

En la actualidad, la titular de la corona de Miss Universo es Victoria Kjær Theilvig, una joven procedente de Dinamarca, quien además de gozar de privilegios y reconocimientos, debe asumir una serie de compromisos y deberes, tal como ocurrió con las reinas anteriores y ocurrirá con las próximas.

Entre las obligaciones que recaen sobre la ganadora del título se encuentra la de representar oficialmente a la Miss Universe Organization (Organización Miss Universo), lo que implica mantener una imagen intachable y evitar cualquier polémica durante el tiempo que dure su mandato, de acuerdo con la revista Marie Claire.

Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, es danesa y tiene 21 años de edad.

La futura soberana de la belleza internacional deberá ofrecer entrevistas, participar en actos públicos, impulsar colectas solidarias y apoyar iniciativas sociales vinculadas a la equidad y a la defensa de los derechos humanos, además de involucrarse en múltiples tareas vinculadas a su rol.

En lo que respecta a las recompensas, la triunfadora del certamen mundial obtendrá un ingreso anual de 250 mil dólares por las funciones y compromisos vinculados al título, de acuerdo con lo informado por Telemundo.

Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024.

A esto se suma una remuneración mensual cercana a los 50 mil dólares, además de la posibilidad de residir en un exclusivo apartamento en Nueva York, donde todos los costos serán cubiertos por la organización.

La nueva Miss Universo 2025 también contará con un equipo de especialistas que supervisará su bienestar físico y su proyección pública, así como con el respaldo de marcas patrocinadoras, que le garantizarán viajes en aviones privados y acceso a eventos de élite.