martes 10 de febrero de 2026

10 de febrero de 2026 - 17:55
Rosario.

Sirenazo y tensión en Santa Fe: policías rodearon la Jefatura en reclamo de aumentos

Decenas de patrulleros realizaron un sirenazo y rodearon la Jefatura de Rosario en el marco de una protesta salarial de efectivos de la Policía de Santa Fe.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Sirenazo en Santa Fe por la Policía.

Sirenazo en Santa Fe por la Policía.

El reclamo: salarios y condiciones de servicio

La protesta se originó frente a la Jefatura de Policía de Rosario, donde efectivos que patrullaban la ciudad se sumaron a una manifestación encabezada por familiares y compañeros. Los policías exigen una recomposición salarial que coloque el sueldo inicial por encima de la canasta básica, así como la actualización de la Tarjeta Alimentaria Policial y de las horas extras. También piden mejoras en salud física y mental, y el cese de sanciones administrativas contra quienes participaron de marchas anteriores.

Policia de Santa Fe - protesta

El sirenazo y el acuartelamiento

Desde la madrugada, decenas de patrulleros se alinearon sobre Ovidio Lagos al 5200 y mantuvieron las sirenas encendidas en forma ininterrumpida, mientras cientos de efectivos (muchos de civil) rodeaban el edificio. Lo que comenzó como una vigilia derivó en incidentes cuando grupos operativos avanzaron para despejar las calles, lo que generó choques entre policías. Parte de los manifestantes respondió bloqueando accesos a la Jefatura y quemando cubiertas, en un contexto que la Asociación Profesional Policial calificó de “insostenible”.

Respuesta del Gobierno y sanciones

El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, sostuvo que no permitirá que la provincia quede sin seguridad y atribuyó las medidas a “un grupo reducido que incita a la violencia”. El Gobierno decidió pasar a disponibilidad a 20 policías por no haber prestado servicio durante la jornada y los denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. En paralelo, el Ministerio Público de la Acusación abrió una investigación penal y el Ejecutivo anticipó que podrían sumarse más sancionados a medida que avance el sumario.

