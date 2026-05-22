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22 de mayo de 2026 - 08:34
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Toda la provincia de Tucumán está bajo alerta por frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional informó que toda la provincia de Tucumán está bajo alerta por frío extremo este viernes 22 de mayo.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Tucumán bajo alerta por frío extremo - Imagen creada con IA&nbsp;

Tucumán bajo alerta por frío extremo - Imagen creada con IA 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por temperaturas extremas por frío que alcanza a toda la provincia de Tucumán. El aviso advierte sobre el impacto que las bajas temperaturas pueden tener en la salud, especialmente en grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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De acuerdo con el sistema de alertas tempranas del organismo nacional, gran parte del territorio tucumano se encuentra bajo nivel amarillo y naranja por frío extremo, lo que implica efectos leves a moderados y, en algunos casos, moderados a altos sobre la salud de la población.

Tucumán bajo alerta por frío extremo
Tucumán bajo alerta por frío extremo

Tucumán bajo alerta por frío extremo

Temperaturas bajas y sensación térmica

Durante la mañana de este viernes, San Miguel de Tucumán registró una temperatura de 9,9°C, con cielo nublado y elevada humedad, según los datos oficiales del SMN. Además, el pronóstico anticipa mínimas que continuarán por debajo de los 10°C durante los próximos días.

Para el fin de semana, se esperan jornadas frías, con mínimas de hasta 6°C y máximas que no superarían los 17°C. El ingreso de aire frío mantiene condiciones típicas de ola polar en gran parte del norte argentino.

Qué significa la alerta por frío extremo

El SMN explica que las alertas por temperaturas extremas se emiten cuando las condiciones meteorológicas pueden representar un riesgo para la salud.

  • Nivel amarillo: puede tener un efecto leve a moderado, principalmente en personas vulnerables.
  • Nivel naranja: las temperaturas pueden resultar peligrosas, especialmente para grupos de riesgo.
  • Nivel rojo: implica un efecto alto a extremo sobre la salud y puede afectar incluso a personas saludables.

En el caso de Tucumán, el organismo recomienda prestar especial atención a adultos mayores, bebés y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

Recomendaciones para evitar complicaciones

Ante las bajas temperaturas, las autoridades aconsejan:

  • Mantenerse abrigado y evitar cambios bruscos de temperatura.
  • Ventilar los ambientes para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
  • Consumir bebidas calientes y mantenerse hidratado.
  • Evitar la exposición prolongada al frío, especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.
  • Prestar atención a personas en situación de vulnerabilidad.

El SMN actualiza de manera permanente el sistema de alertas y pronósticos oficiales a través de su página web y canales oficiales.

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