Turismo en Santiago del Estero: un destino con encanto natural ideal para descansar.

En Argentina existe una gran diversidad de localidades , cada una con su propia historia y paisajes que pueden disfrutarse durante todo el año para descansar . Un ejemplo de ello es Monte Quemado , un destino cuyo nombre resulta particularmente llamativo, y es elegido por miles de turistas que visitan Santiago del Estero para unas escapadas.

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Esta localidad , situada en el cruce de varias rutas del norte argentino , cuenta con menos de 15.000 habitantes y fue fundada hace 91 años , tras la instalación de la estación ferroviaria y el posterior tránsito de los trenes por la zona.

El nombre Monte Quemado fue asignado por los primeros habitantes que llegaron a la zona, quienes se encontraron con un escenario impactante . Al recorrer estas tierras , advirtieron que una gran parte del territorio donde hoy se asienta la localidad había sido devastada por incendios .

Como consecuencia, el paisaje estaba prácticamente cubierto únicamente por restos de árboles carbonizados y troncos completamente quemados .

Parque Nacional Copa, en Monte Quemado, Santiago del Estero.

Dónde queda Monte Quemado

Se encuentra ubicada sobre la Ruta Nacional 16, un corredor vial que discurre en paralelo al Ramal C12 del Ferrocarril General Belgrano y al acueducto que deriva agua del río Salado del Norte, conocido como el Canal de Dios. Asimismo, otra arteria terrestre que converge con la RN 16 y la Ruta Provincial 5 en la zona de Monte Quemado es la Ruta Provincial RP 4.

Además, se trata de un punto de paso estratégico dentro de las conexiones que unen el noroeste argentino, funcionando como enlace entre Salta y Jujuy con las provincias de Chaco (Resistencia) y Corrientes.

Se encuentra ubicada en el acceso al departamento Copo, dentro de la región del Chaco Austral, en una zona prácticamente integrada al área del Impenetrable. Está a más de 1.300 kilómetros de Buenos Aires y a corta distancia de Jujuy y del resto de las provincias que conforman el NOA.

Este destino atractivo y tradicional es ideal para visitar en familia y con amigos, ya que cuenta con diversas actividades recreativas para todos los gustos.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Monte Quemado?

Realizar una visita al Parque Nacional Copo , situado en la localidad de Campo Gallo .

, situado en la localidad de . Explorar el Parque Provincial Loro Hablador , ubicado en Miraflores .

, ubicado en . Disfrutar de una jornada en Campo del Cielo , en la zona de Gancedo .

, en la zona de . Conocer el Parque Nacional Chaco , emplazado en Juan José Castelli .

, emplazado en . El entorno natural del lugar se distingue especialmente, siendo ideal para realizar caminatas y apreciar paisajes de gran belleza. Además, alberga una fauna diversa, con especies de gran impacto visual.

Rodeado de reservas y con una historia ligada al fuego, este destino de Santiago del Estero sorprende por su riqueza ambiental y su tranquilidad.

Cómo llegar a Monte Quemado

El acceso principal se realiza a través de la Ruta Nacional 16, que pasa por las cercanías de la localidad y cumple un rol clave para quienes deben conectar la Ruta Nacional 12 con la Ruta Nacional 9, o en sentido inverso.

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Por otro lado, quienes se trasladan desde el interior de la provincia de Santiago del Estero hacia Monte Quemado pueden utilizar la Ruta Provincial 4 o la Ruta Provincial 92, ambas con uno de sus extremos vinculados a los límites del pueblo.