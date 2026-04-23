Detuvieron en Santiago del Estero a una familia umbanda acusada de abuso infantil

Detuvieron en Santiago del Estero a una familia acusada de abuso infantil

Una pareja y su hijo adolescente fueron detenidos en Santiago del Estero , acusados de abuso sexual infantil contra dos niñas de 4 y 5 años . La investigación comenzó a partir de una denuncia internacional realizada por una organización de Estados Unidos , que detectó la circulación de videos con contenido de abuso sexual infantil .

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El procedimiento se concretó en una vivienda del barrio Juan Díaz de Solís , en la ciudad capital de esa provincia. El allanamiento estuvo a cargo del Departamento Trata de Personas y contó con la intervención de tres fiscales.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido en el marco de reuniones vinculadas a la religión umbanda que la familia realizaba en su casa . Según testimonios incorporados a la causa, en esos encuentros participaban adultos y menores de edad.

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Durante el operativo, los investigadores secuestraron celulares y otros dispositivos donde habría contenido de abuso sexual infantil. Además, identificaron una habitación donde se habrían registrado los hechos investigados.

Las acusaciones en Santiago del Estero

El adolescente quedó imputado por tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil y abuso sexual con acceso carnal. Sus padres, Ricardo Daniel Pérez, de 58 años, y Priscila Andrea Ruiz, de 51, están acusados de tenencia con fines de distribución, producción y distribución de ese material.

Las familias de las niñas fueron notificadas recientemente, ya que desconocían lo ocurrido. La causa continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas que se ordenen desde la justicia de la provincia norteña.