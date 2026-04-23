El Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, fue escenario de las finales de una nueva fecha del GP3 Chile y del Campeonato Argentino de Velocidad de motociclismo con la presencia del jujeño Luis Martínez .

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Martínez volvió a competir en la categoría superbike y salió tercero . “Fue un fin de semana de menor a mayor, porque hace un año y medio que habíamos hecho un parate por una rotura en el motor . Así que retornando en la primera fecha del Campeonato Argentino, que se juntó con el campeonato chileno”.

“Estuvo interesante la carrera porque el cincuenta por ciento de la parrilla era chileno contra argentinos , con un muy buen nivel también de los chilenos, muy buenas motos también”, detalló el piloto y agregó que en los entrenamientos “anduvimos dentro de los diez y en la clasificación nos pusimos quintos”.

Luis Martínez fue tercero en Campeonato Argentino de motociclismo Luis Martínez fue tercero en Campeonato Argentino de motociclismo

“Ahora están haciendo el formato del Superbike Mundial, que tiene una carrera Superpole corta de seis vueltas el sábado a la tarde que te clasifica para la carrera final del domingo. Y ahí terminamos terceros”, dijo Martínez.

Luis Martínez en la carrera

En la ciudad santiagueña la lluvia fue protagonista e incidió en el rendimiento de los pilotos. “Me la jugué a largar con gomas slick”, dijo pero lamentó que hubo mucha humedad que dejó la pista mojada. “Estuvo muy complicado”.

“En cada curva veíamos el piso cada vez más cerca. Estuve a punto de abandonar faltando tres vueltas porque aumentó la cantidad de lluvia, y se puso más persistente. Pero de algún lugar salió la fuerza para seguir y terminamos terceros en la primera fecha”, destacó.

Rumbo a La Pampa

Ahora se viene la segunda fecha en Toay, La Pampa, del 21 al 24 de mayo, donde Martínez buscará estar presente. “A la moto ya la estuvimos revisando apenas llegamos, está todo en orden. Es fundamental porque ahí no tenemos ningún gasto extra”.

Luis Martínez fue tercero en Campeonato Argentino de motociclismo Luis Martínez fue tercero en Campeonato Argentino de motociclismo

“Ahora pensaré en hacer el chanchito para poder llegar a Toay. Es muy difícil porque la familia y un par de amigos me están dando una mano. Vamos a hacer lo imposible para estar en Toay presente”, acotó el piloto jujeño.