jueves 23 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de abril de 2026 - 15:54
Deportes.

Luis Martínez fue tercero en Campeonato Argentino de motociclismo

El jujeño Luis Martínez logró el tercer lugar en el Campeonato de motociclismo que se corrió en Santiago del Estero.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Luis Martínezfue tercero en Campeonato Argentino de motociclismo

Luis Martínez fue tercero en Campeonato Argentino de motociclismo

El Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, fue escenario de las finales de una nueva fecha del GP3 Chile y del Campeonato Argentino de Velocidad de motociclismo con la presencia del jujeño Luis Martínez.

Lee además
Segunda fecha de enduro en Jujuy.
Deportes.

Finalizó la 2° fecha del campeonato del NOA de enduro en Jujuy: estos son los resultados
Con gran convocatoria de pilotos y público, culminó en Jujuy la segunda fecha del Campeonato del NOA de Enduro, que se desarrolló durante dos jornadas en el circuito de Juan Galán.
Deportes.

Enduro del NOA: La Almona Team estrenó circuito con más de 150 corredores en Jujuy

Martínez volvió a competir en la categoría superbike y salió tercero. “Fue un fin de semana de menor a mayor, porque hace un año y medio que habíamos hecho un parate por una rotura en el motor. Así que retornando en la primera fecha del Campeonato Argentino, que se juntó con el campeonato chileno”.

“Estuvo interesante la carrera porque el cincuenta por ciento de la parrilla era chileno contra argentinos, con un muy buen nivel también de los chilenos, muy buenas motos también”, detalló el piloto y agregó que en los entrenamientos “anduvimos dentro de los diez y en la clasificación nos pusimos quintos”.

Luis Martínez fue tercero en Campeonato Argentino de motociclismo
Luis Martínez fue tercero en Campeonato Argentino de motociclismo

Luis Martínez fue tercero en Campeonato Argentino de motociclismo

Ahora están haciendo el formato del Superbike Mundial, que tiene una carrera Superpole corta de seis vueltas el sábado a la tarde que te clasifica para la carrera final del domingo. Y ahí terminamos terceros”, dijo Martínez.

Luis Martínez en la carrera

En la ciudad santiagueña la lluvia fue protagonista e incidió en el rendimiento de los pilotos. “Me la jugué a largar con gomas slick”, dijo pero lamentó que hubo mucha humedad que dejó la pista mojada. “Estuvo muy complicado”.

“En cada curva veíamos el piso cada vez más cerca. Estuve a punto de abandonar faltando tres vueltas porque aumentó la cantidad de lluvia, y se puso más persistente. Pero de algún lugar salió la fuerza para seguir y terminamos terceros en la primera fecha”, destacó.

Rumbo a La Pampa

Ahora se viene la segunda fecha en Toay, La Pampa, del 21 al 24 de mayo, donde Martínez buscará estar presente. “A la moto ya la estuvimos revisando apenas llegamos, está todo en orden. Es fundamental porque ahí no tenemos ningún gasto extra”.

Luis Martínez fue tercero en Campeonato Argentino de motociclismo
Luis Martínez fue tercero en Campeonato Argentino de motociclismo

Luis Martínez fue tercero en Campeonato Argentino de motociclismo

Ahora pensaré en hacer el chanchito para poder llegar a Toay. Es muy difícil porque la familia y un par de amigos me están dando una mano. Vamos a hacer lo imposible para estar en Toay presente”, acotó el piloto jujeño.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Finalizó la 2° fecha del campeonato del NOA de enduro en Jujuy: estos son los resultados

Enduro del NOA: La Almona Team estrenó circuito con más de 150 corredores en Jujuy

El campeón latinoamericano de enduro superó una fractura y subió al podio en Jujuy

Campeonato de Enduro del NOA: las mejores fotos del evento

El jujeño que trabajó con Carlos Tevez en Talleres de Córdoba aplicando neurociencia y entrenamiento mental

Lo que se lee ahora
El festejo de Boca tras el gol de Ander Herrera por la Copa Libertadores.
Deportes.

¿Dónde y a qué hora juega Boca Juniors hoy?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

La Seño Graciela - recuerdo de alumnas de 4°grado Colegio Santa Bárbara video
Jujuy.

Quién era "La Seño Graciela", la mujer que vivía con sus perros en avenida Párroco Marshke

Hallaron a una mujer sin vida en Jujuy e investigan posible hantavirus. video
Jujuy.

Encuentran muerta a una mujer en Jujuy e investigan posible hantavirus

Rutas nacionales de Jujuy serán mejoradas (Foto ilustrativa) 
Jujuy.

Qué rutas nacionales de Jujuy serán mejoradas tras el convenio con Nación

Foto ilustrativa. video
Se viene.

Cuánto cuesta hacer un locro pulsudo para el Día del Trabajador en Jujuy

El influencer Valentin Vera visitó nuevamente Jujuy. video
Jujuy.

Valentín Vera visitó Jujuy y desbordó el Xibi Xibi con una multitud de seguidores

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel