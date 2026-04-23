¿Dónde y a qué hora juega Boca Juniors hoy?

Defensa y Justicia y Boca Juniors se enfrentarán este jueves a partir de las 20 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello , que contará con presencia de ambas parcialidades, en el inicio de la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura . El Xeneize llega en un gran presente , tras ganar el Superclásico como visitante y estirar su racha invicta a 13 partidos .

Gracias a ese rendimiento, el equipo quedó muy cerca de la cima de la tabla , aunque para alcanzarla deberá superar al Halcón , que atraviesa un momento irregular y acumula tres encuentros sin triunfos . Todos los detalles del duelo, que tendrá como árbitro a Andrés Gariano .

Se perfila como la versión más completa, con formato renovado, 112 páginas y unas 980 figuritas, muy por encima de las 638 de Qatar 2022.

Hace apenas un mes, Claudio Úbeda dejaba La Bombonera entre silbidos , pero hoy el “Sifón” logró revertir por completo ese escenario, al punto que aquella situación ya parece lejana.

El técnico del Boca Juniors consiguió darle forma al equipo, que por primera vez en mucho tiempo repite una alineación casi de memoria y alcanzó una racha de 13 partidos sin derrotas. El punto más alto fue el triunfo en el Superclásico como visitante, un resultado que terminó de potenciar el momento del conjunto.

El Xeneize se llevó un triunfazo contra River en El Monumental que lo ayudó a consolidar su excelente momento de forma y lo dejó a tiro del liderato.

Si logra imponerse, el conjunto de la Ribera aseguraría su lugar en los playoffs, algo que igualmente aparece como muy probable. Actualmente se ubica tercero en la Zona A con 24 puntos y ocupa la sexta posición en la tabla anual. En caso de conseguir un triunfo por tres goles de diferencia, podría quedar como líder de su grupo, a la espera de lo que suceda con Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata.

Consciente de la carga de partidos acumulados y teniendo en el horizonte el cruce clave ante Cruzeiro en Brasil el próximo martes, Claudio Úbeda optaría por una fuerte rotación, con diez modificaciones en la formación y la continuidad de Leandro Brey como único titular que se mantendría.

La habitual última línea alternativa, integrada por Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida, volvería a sumar minutos en cancha. En el mediocampo, la conducción recaería en Alan Velasco, Ander Herrera y Tomás Belmonte, con la chance de que Williams Alarcón ingrese en lugar del ex Independiente.

Defensa y Justicia y Boca jugarán este jueves desde las 20.00 en un Estadio Norberto Tito Tomaghello que tendrá ambas hinchadas.

Más adelante, Exequiel Zeballos reaparecería desde el arranque en la posición de enlace, ubicado por detrás de Milton Giménez y Ángel Romero, quienes conformarían la dupla de ataque.

Por el lado del equipo dirigido por Mariano Soso, el arranque en el Torneo Apertura había sido muy consistente: fueron el último conjunto en perder y se mantuvieron invictos hasta la fecha 13. No obstante, a partir de esa primera derrota, entraron en una racha negativa y encadenaron caídas frente a Instituto de Córdoba, Talleres de Córdoba y Independiente.

Este encuentro como local aparece como una chance clave para reencontrarse con la victoria y consolidarse dentro de los puestos de playoffs, de los que hoy están al borde de salir.

El Xeneize reafirmó su fantástico momento de forma tras quedarse con el Superclásico a domicilio y extendió su invicto a 13 cotejos.

El cruce más reciente entre ambos se dio en septiembre del año pasado, en el marco del Torneo Clausura. En ese partido, Boca Juniors fue derrotado 2-1 tras un tanto de Abiel Osorio a los 90 minutos, en un duelo donde las tres conquistas llegaron en el tramo final, después de los 84 minutos.

Las probables formaciones de Boca y Defensa y Justicia

Leandro Brey; Juan Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.