miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 19:20
Escándalo.

Mauro Icardi fue inscripto como deudor alimentario por una deuda millonaria

Tras un año sin pagar la cuota alimentaria por sus hijas con Wanda Nara, el futbolista fue inscripto en el registro de deudores alimentarios con posibles restricciones legales en Argentina.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Mauro Icardi, en el registro de deudores alimentarios de Argentina.

Mauro Icardi, en el registro de deudores alimentarios de Argentina.

La justicia argentina declaró oficialmente a Mauro Icardi como deudor alimentario, inscribiéndolo en el Registro de Deudores Morosos por una deuda aproximada de 600.000 dólares en concepto de cuota alimentaria para sus hijas con Wanda Nara. Esta medida judicial fue adoptada tras un año sin pago efectivo y garantiza herramientas legales para Wanda, asegurando buscando el derecho alimentario de las menores.

El periodista Guido Záffora en el programa DDM (América TV) adelantó la noticia y remarcó “La orden de Wanda es ir por todo”. Luego mostró el documento judicial que oficializa la inscripción del jugador en el registro.

Medidas legales y consecuencias para el futbolista

El juez Adrián Hagopian respaldó esta medida como una herramienta clave para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Entre las consecuencias legales que enfrenta Icardi se encuentran embargos sobre sus bienes y posibles restricciones para salir del país, incluso limitando renovaciones de pasaporte en caso de que decida regresar a Argentina. Esta situación configura un duro revés judicial para el delantero del Galatasaray y complica su situación en el país.

MAURO ICARDI DEUDOR ALIMENTARIO

La separación con Wanda Nara

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara comenzó hace más de un año, cuando la empresaria denunció que el futbolista no estaba cumpliendo con el acuerdo de manutención firmado tras la separación de la pareja. Desde entonces, las tensiones entre ambos aumentaron y la disputa se trasladó a los tribunales, con múltiples presentaciones, apelaciones y medidas cautelares que culminaron en la reciente resolución judicial.

Para Wanda, esta decisión representa una victoria parcial en una batalla legal que aún continúa, ya que sus abogados evalúan nuevas acciones para asegurar el pago total de la deuda alimentaria que Icardi mantiene pendiente.

La vida de Mauro Icardi en Turquía

Mientras tanto, Mauro Icardi sigue desarrollando su carrera profesional en Turquía, compartiendo en sus redes sociales imágenes junto a su novia la China Suárez y sus hijos, un contraste marcado con la situación judicial que enfrenta en Argentina. Hasta el momento, el futbolista no realizó declaraciones públicas respecto a la inscripción oficial en el registro de deudores alimentarios, aunque su círculo cercano analiza cuidadosamente los próximos pasos para evitar que la controversia escale aún más. La inscripción lo coloca en una situación incómoda que podría afectar sus movimientos futuros, especialmente si decide viajar a Argentina.

