Impuestos y tasas municipales: los beneficios del Pago Anticipado 2026 rigen hasta el 31 de marzo

La Dirección de Rentas de la Municipalidad recordó que continúa vigente el Pago Anticipado 2026 para impuestos y tasas municipales, con importantes descuentos para los contribuyentes. El programa comenzó el 15 de enero y se extenderá hasta el 31 de marzo.
Además, este año se suma un beneficio especial para jubilados, con 50% de descuento en la tasa de Recolección de Residuos, que estará disponible hasta el 6 de marzo.
Descuentos de impuestos y tasas municipales disponibles
El plan contempla los siguientes beneficios:
- 30% de descuento en el Impuesto Automotor
- 20% de descuento en la tasa de Recolección de Residuos
- 10% adicional para quienes accedan al beneficio de Buen Contribuyente
- 5% extra para pagos realizados a través del sitio web oficial: rentasmunijujuy.gov.ar
Con estos adicionales, el descuento total puede alcanzar:
- 45% en el Impuesto Automotor
- 35% en la tasa de Recolección de Residuos
Beneficio especial para jubilados
Por primera vez, el Municipio incorporó un descuento del 50% para jubilados, exclusivo para la tasa de Recolección de Residuos. Este beneficio rige hasta el 6 de marzo y no existía en períodos anteriores.
Requisitos para acceder:
- Tener una única propiedad
- Presentar certificado de residencia y convivencia
- Constancia de jubilación o recibo de haberes
Los interesados deben acercarse a las oficinas de Rentas, ubicadas en Hipólito Yrigoyen 1328, donde se evaluará cada caso para su carga en el sistema.
Medios de pago y financiación
Los contribuyentes pueden abonar mediante:
- Banco Macro: hasta 6 cuotas sin interés (web)
- Tarjeta Naranja y Banco Hipotecario: hasta 5 cuotas (cajas presenciales)
Desde el Municipio recomendaron realizar los pagos a través de la página web, para evitar traslados y demoras, especialmente en días de lluvia.
