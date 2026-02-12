Inició la sesión para tratar la Ley Penal Juvenil en Diputados

Live Blog Post

Victoria Tolosa Paz dijo que el proyecto es "una campaña de marketing"

La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, expresó su rechazo a la propuesta de modificar el actual régimen penal juvenil y planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema nuevo que permita abordar de manera integral una problemática que, según afirmó, requiere una respuesta estructural. En ese sentido, cuestionó la intención de introducir cambios sobre una normativa que definió como antigua y de carácter regresivo, al señalar que la ley vigente cuenta con más de cuatro décadas de aplicación.

Durante su exposición, la legisladora remarcó que niños, niñas y adolescentes deben ser reconocidos como sujetos de derecho, tal como lo establece la Constitución Nacional. También cuestionó consignas impulsadas desde otros sectores políticos y sostuvo que ese tipo de mensajes se vinculan con estrategias discursivas de campaña, pero no con soluciones de fondo para el país.

En ese marco, Tolosa Paz señaló que el sistema político debería trabajar para que la intervención penal en adolescentes ocurra solo en situaciones excepcionales. A su vez, advirtió que el debate actual propone respuestas punitivas frente a realidades atravesadas por la pobreza y la ausencia del Estado. Finalmente, hizo referencia al proyecto presentado por su espacio, que contempla un esquema de penas progresivas, ámbitos de detención específicos y un tope máximo de diez años de condena.