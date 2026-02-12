Inició la sesión para tratar la Ley Penal Juvenil en Diputados

Este jueves 12 de febrero de 2026, la Cámara de Diputados de la Nación tratará el proyecto de Ley Penal Juvenil, una reforma que busca actualizar el régimen penal aplicable a adolescentes en conflicto con la ley y modificar aspectos clave de la legislación vigente.
María Inés Zigarán cuestionó el tratamiento del régimen penal juvenil
La diputada nacional jujeña María Inés Zigarán, integrante del bloque Provincias Unidas, expresó reparos sobre la forma en que se aborda la reforma del sistema penal juvenil en la Cámara de Diputados. Si bien valoró el trabajo previo realizado entre distintos espacios políticos, señaló que el proceso legislativo dejó al margen a legisladores que se incorporaron recientemente al cuerpo.
En ese sentido, remarcó que quienes asumieron en diciembre de 2025 también merecen participar activamente del debate. Según indicó, el tratamiento del proyecto avanzó con una dinámica acelerada que limitó la posibilidad de sumar nuevas miradas y aportes.
La legisladora cuestionó además la presentación de distintas iniciativas desde el Poder Ejecutivo en un corto período de tiempo, con modificaciones en aspectos centrales como la edad de imputabilidad. A su entender, esa dinámica expone una falta de orden en la discusión de un tema sensible y de fuerte impacto social, y dificulta un análisis profundo dentro del recinto.