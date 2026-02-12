jueves 12 de febrero de 2026
12 de febrero de 2026 - 11:45
en vivo EN VIVO.

Inició la sesión para tratar la Ley Penal Juvenil en Diputados

La sesión especial en la Cámara de Diputados tratará la Reforma de la Ley Penal Juvenil como también el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La sesión especial en Diputados tratará la Reforma de la Ley Penal Juvenil como también el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

La sesión especial en Diputados tratará la Reforma de la Ley Penal Juvenil como también el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

EN VIVO

La iniciativa, que forma parte de la agenda de sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, propone bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, incorporando un régimen especial con medidas educativas, de tratamiento y de reinserción social para los jóvenes.

Proyecto de reforma Penal Juvenil en Diputados

La legislación actual, vigente desde 1980, establece que los menores de 16 años no pueden ser imputados penalmente, mientras que el proyecto pretende incluir a los adolescentes de 14 a 18 años bajo un nuevo régimen con reglas específicas.

La sesión minuto a minuto:

Live Blog Post

María Inés Zigarán cuestionó el tratamiento del régimen penal juvenil

La diputada nacional jujeña María Inés Zigarán, integrante del bloque Provincias Unidas, expresó reparos sobre la forma en que se aborda la reforma del sistema penal juvenil en la Cámara de Diputados. Si bien valoró el trabajo previo realizado entre distintos espacios políticos, señaló que el proceso legislativo dejó al margen a legisladores que se incorporaron recientemente al cuerpo.

En ese sentido, remarcó que quienes asumieron en diciembre de 2025 también merecen participar activamente del debate. Según indicó, el tratamiento del proyecto avanzó con una dinámica acelerada que limitó la posibilidad de sumar nuevas miradas y aportes.

La legisladora cuestionó además la presentación de distintas iniciativas desde el Poder Ejecutivo en un corto período de tiempo, con modificaciones en aspectos centrales como la edad de imputabilidad. A su entender, esa dinámica expone una falta de orden en la discusión de un tema sensible y de fuerte impacto social, y dificulta un análisis profundo dentro del recinto.

Embed - Diputada Zigarán, María Inés - Prov U - Sesión 12-02-2026

Live Blog Post

Germán Martínez pidió un debate con enfoque humano

El diputado nacional de Unión por la Patria, Germán Martínez, afirmó que el tratamiento del Régimen Penal Juvenil excede las diferencias partidarias y se vincula de manera directa con las trayectorias personales de quienes participan del debate parlamentario. Según señaló, las posturas que emergen en el recinto no responden solo a marcos ideológicos o jurídicos, sino también a vivencias individuales que atraviesan a todos los bloques.

Durante su intervención, Martínez sostuvo que en la discusión confluyen miradas construidas desde la experiencia, la formación y las emociones, y que el peso que cada legislador le asigna al tema depende de ese recorrido personal. En ese marco, remarcó que el debate no puede reducirse a una cuestión técnica ni limitarse a un análisis estrictamente normativo.

El legislador llamó a incorporar una perspectiva más humana en el abordaje del tema y subrayó la necesidad de sumar sensibilidad y empatía al intercambio legislativo. Advirtió que sin esos elementos resulta difícil avanzar hacia un tratamiento serio y responsable de la problemática. Además, lamentó que distintos aportes realizados durante el proceso de discusión no hayan sido contemplados en el desarrollo del proyecto.

Live Blog Post

Victoria Tolosa Paz dijo que el proyecto es "una campaña de marketing"

La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, expresó su rechazo a la propuesta de modificar el actual régimen penal juvenil y planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema nuevo que permita abordar de manera integral una problemática que, según afirmó, requiere una respuesta estructural. En ese sentido, cuestionó la intención de introducir cambios sobre una normativa que definió como antigua y de carácter regresivo, al señalar que la ley vigente cuenta con más de cuatro décadas de aplicación.

Durante su exposición, la legisladora remarcó que niños, niñas y adolescentes deben ser reconocidos como sujetos de derecho, tal como lo establece la Constitución Nacional. También cuestionó consignas impulsadas desde otros sectores políticos y sostuvo que ese tipo de mensajes se vinculan con estrategias discursivas de campaña, pero no con soluciones de fondo para el país.

En ese marco, Tolosa Paz señaló que el sistema político debería trabajar para que la intervención penal en adolescentes ocurra solo en situaciones excepcionales. A su vez, advirtió que el debate actual propone respuestas punitivas frente a realidades atravesadas por la pobreza y la ausencia del Estado. Finalmente, hizo referencia al proyecto presentado por su espacio, que contempla un esquema de penas progresivas, ámbitos de detención específicos y un tope máximo de diez años de condena.

Embed - Diputada Tolosa Paz, Victoria - UxP - Sesión 12-02-2026

Live Blog Post

La UCR apoyará el proyecto

La Unión Cívica Radical confirmó que acompañará la sanción del Nuevo Régimen Penal Juvenil, iniciativa que la Cámara de Diputados tratará este jueves y que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Desde el partido señalaron que el respaldo apunta a fortalecer el sistema de justicia y promover la responsabilidad penal de los adolescentes.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la UCR ratificó su postura histórica sobre la necesidad de contar con un régimen penal juvenil actualizado, de alcance federal y con normas claras. En ese sentido, remarcaron que el enfoque no se limita únicamente a la edad de punibilidad, sino a un esquema integral que contemple derechos, garantías y mecanismos efectivos.

Desde el radicalismo advirtieron además que una modificación aislada de la edad de imputabilidad no genera por sí sola mejoras en materia de seguridad ni respuestas adecuadas para las víctimas, por lo que insistieron en la importancia de debatir un marco legal amplio y moderno.

Live Blog Post

Empezó el debate de la Ley Penal Juvenil

La diputada cordobesa de La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, es la primera oradora de la sesión para tratar la modificación de la Ley Penal Juvenil.

Rodríguez Machado cuestionó con dureza a los sectores opositores que rechazan una modificación del régimen penal juvenil y sostuvo que esa postura busca invisibilizar una situación que, según afirmó, afecta tanto a las víctimas como a los propios menores.

Durante su intervención, la legisladora afirmó que la negativa a introducir cambios responde a la intención de mantener el estado actual de las cosas. En ese marco, señaló que la falta de acción del Estado deja a los adolescentes en una situación de abandono y sin respuestas institucionales, al tiempo que profundiza la vulneración de derechos.

Rodríguez Machado también rechazó los argumentos que plantean que los datos disponibles no alcanzan para avanzar con una reforma. En ese sentido, remarcó que el debate excede las estadísticas y que, a su entender, existe una decisión política de terminar con la impunidad. Según expresó, quienes acompañen el proyecto asumirán el compromiso de avanzar hacia un nuevo escenario en materia de responsabilidad penal juvenil.

Embed - Diputada Rodríguez Machado, Laura Elena - LLA - Sesión 12-02-2026

Live Blog Post

Inició la sesión

Cerca de las 11:20 de la mañana, el cuerpo tuvo quórum e inició la sesión en la Cámara de Diputados.

Mirar en vivo:

Embed - SESIÓN EN VIVO: 12 de febrero de 2026 - Diputados Argentina

Live Blog Post

Sesión especial en Diputados

El proyecto de ley de Reforma Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a 14 años será debatido este jueves en la Cámara de Diputados a partir de las 11.

Dentro de la sesión especial también se tratará el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Live Blog Post

Cómo llega el proyecto

En el debate previo, sectores del oficialismo defendieron la reducción de la edad como respuesta a un aumento sostenido de hechos delictivos cometidos por adolescentes y como una forma de dar “una respuesta institucional” a situaciones de violencia. Desde el Gobierno Nacional han señalado que un tratamiento actualizado del régimen penal juvenil busca “promover la responsabilidad de los adolescentes por sus acciones” dentro de un marco que también contemple la educación y la reinserción.

El texto que llega a la Cámara baja, según fuentes parlamentarias, no solo baja la edad mínima de imputabilidad, sino que también establece que los jóvenes imputados deben ser alojados en instituciones especializadas, separadas de los adultos, y con personal capacitado para abordajes formativos y sociales.

Además, el proyecto incorpora principios de debido proceso, presunción de inocencia, proporcionalidad y un enfoque diferenciado según la edad y características del adolescente, con límites claros en la privación de libertad.

La propuesta también estipula que, aunque los adolescentes puedan ser imputados desde los 14 años, no se aplicará la detención en instituciones comunes ni penas equivalentes a las de adultos, y que las medidas de privación de libertad deberán ser la última opción, con prioridad a alternativas de intervención comunitaria o educativa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Baja el Riesgo País y los bonos suben luego de la media sanción de la Reforma Laboral

Atauche defendió la reforma laboral: "Vamos a hacer un cambio cultural respecto al trabajo"

Uno por uno, cómo votó cada senador en el proyecto de Reforma Laboral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel