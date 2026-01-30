viernes 30 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de enero de 2026 - 07:05
Justicia.

Ley Penal Juvenil: "A un niño no se le puede aplicar una pena perpetua"

El Gobierno nacional habilitó el tratamiento de la Ley Penal Juvenil y la jueza María Hinojo, explicó qué se discute y qué dice la normativa vigente.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Ley Penal Juvenil.

Ley Penal Juvenil.

Lee además
Se sumó a extraordinarias el tratamiento de la Ley Penal Juvenil.
Política.

El Gobierno incorpora la Ley Penal Juvenil al debate del Congreso en sesiones extraordinarias
El Gobierno nacional impulsa una nueva Ley Penal Juvenil (foto ilustrativa)
Chequeado.

Ley Penal Juvenil: qué muestran los datos de delitos de menores y cuáles son las medidas que aplican las provincias

En ese contexto, María Hinojo, jueza Penal con Competencia en la Justicia Juvenil, dialogó con Canal 4 y brindó precisiones clave para entender el alcance del debate.

Un régimen vigente que data de la dictadura

“La mayoría de los proyectos legislativos sobre este tema no son nuevos. De hecho, es uno de los asuntos con mayor cantidad de iniciativas presentadas en el Congreso”, explicó Hinojo, y remarcó que el régimen actual data de 1980.

“Hoy tenemos un decreto ley de la dictadura militar, la ley 22.278, con algunas modificaciones. Sin dudas requiere una reforma, pero una reforma que esté basada en el respeto de las garantías constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos de la infancia”.

Según la magistrada, cualquier modificación debe contemplar el marco normativo vigente, tanto a nivel nacional como internacional, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño.

Qué proyecto podría debatirse en el Congreso

Hinojo aclaró que aún no está definido con precisión cuál de los proyectos ingresados será el que finalmente se trate, aunque señaló que en mayo de 2025 ya hubo una iniciativa discutida en comisión.

“Estimo que será ese proyecto el que se intente retomar ahora. Allí se planteaban varias modificaciones, entre ellas la baja de la edad de punibilidad, es decir, a partir de qué edad un niño puede ser sometido a proceso penal”.

Cuál es hoy la edad de punibilidad en Argentina

image
Ley Penal Juvenil.

Ley Penal Juvenil.

Actualmente, un adolescente es punible a partir de los 16 y 17 años, aunque la jueza hizo una aclaración clave sobre el concepto, “no es procesar, sino someter a proceso. Un niño puede ser imputado, es decir, acusado de haber cometido un delito, cuando comprende la diferencia entre lo lícito y lo ilícito”, dijo.

En ese sentido, explicó que desde el punto de vista cognitivo esa comprensión existe a partir de los 10 años, aunque en Jujuy la normativa provincial fija el umbral en los 16, “lo que no se puede hacer hoy con un menor de 16 años es aplicarle una pena. No puede ser sometido a un juicio penal ni recibir una sanción”.

La baja de edad y sus límites constitucionales

Sobre los proyectos debatidos el año pasado, Hinojo indicó que algunos proponían bajar la edad de punibilidad a los 14 años, pero solo para delitos graves. Asimismo mencionó que “incluso en esos casos, por mandato constitucional, a un niño no se le puede aplicar una pena perpetua".

“Yo soy jueza penal juvenil hace 13 años y antes ya existía este juzgado especializado. Es un mandato constitucional y de la Convención de los Derechos del Niño”, afirmó y subrayó que los niños y adolescentes son sujetos de derecho diferentes a los adultos, que atraviesan una etapa vital particular. “El sistema debe tener leyes, autoridades y procedimientos específicos. No solo jueces, también fiscales especializados. Es una exigencia constitucional abordar de manera diferenciada a un niño acusado de un delito”.

Embed - María Hinojo, jueza Penal con Competencia en la Justicia Juvenil

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Gobierno incorpora la Ley Penal Juvenil al debate del Congreso en sesiones extraordinarias

Ley Penal Juvenil: qué muestran los datos de delitos de menores y cuáles son las medidas que aplican las provincias

Ley Penal Juvenil: cuál sería la nueva edad de imputabilidad prevista en el proyecto

El consumo de los hogares cayó en diciembre por segundo mes consecutivo

Salteños representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica en Corea del Sur

Lo que se lee ahora
El proyecto de Ley Penal Juvenil propone reducir la edad de imputabilidad y crear un nuevo régimen penal para adolescentes, con sanciones diferenciadas, medidas educativas y un sistema específico de detención y reinserción social.
Congreso.

Ley Penal Juvenil: cuál sería la nueva edad de imputabilidad prevista en el proyecto

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen video
Conmoción.

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen

Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy video
Policiales.

Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy

Tarjeta SUBE. video
Transporte.

Aclaran que no vence ningún beneficio social de la SUBE

Jueves de Ahijados.
¡Feliz día!

Hoy se vive el Jueves de Ahijados, una tradición que marca la antesala del carnaval

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel