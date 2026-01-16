viernes 16 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de enero de 2026 - 11:42
Policiales.

Un motociclista murió en un violento choque en Yala y su acompañante está grave

Un hombre perdió la vida en un fuerte choque entre una moto y un camión sobre Ruta 9 a la altura de la localidad de Yala.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Foto alusiva - Captura de Google Maps

Foto alusiva - Captura de Google Maps

Un trágico siniestro vial ocurrió en la madrugada de este jueves 15 de enero sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Yala. Una motocicleta de 125 cc en la que viajaban dos hombres colisionó de manera violenta contra un camión, dejando como saldo un fallecido y un herido de gravedad.

Lee además
Productos necesarios para recién nacido video
Relevamiento.

Cuánto cuesta la canasta de crianza de un recién nacido en Jujuy
Empanadas con llajua.
¡Que rico!

La receta para hacer llajua picante para empanadas

El impacto se produjo por causas que aún son materia de investigación. Como consecuencia del choque, Sabino Lamas, de 50 años, quien conducía la moto, murió en el acto. Su acompañante, un joven de 21 años domiciliado en el barrio Los Molinos, fue trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde ingresó con pronóstico de TEC grave.

Embed

El conductor del camión quedó demorado

De acuerdo con los primeros datos oficiales, el chofer del camión fue demorado en la Seccional 54 de Yala, donde permanece a disposición de la fiscalía. El test de alcoholemia realizado al conductor del rodado de mayor porte arrojó resultado negativo.

Quién era la víctima

Lamas era trabajador de Agua Potable de Jujuy, donde desempeñaba tareas como operario en el sector de Desobstrucción de Efluentes. Tras conocerse la noticia, la empresa estatal emitió un comunicado expresando su pesar.

“Agua Potable de Jujuy S.E. lamenta con profundo pesar el fallecimiento de nuestro compañero Sabino Lamas, quien se desempeñaba como operario en el sector de Desobstrucción de Efluentes. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso”, indicaron en el texto compartido en redes sociales.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuánto cuesta la canasta de crianza de un recién nacido en Jujuy

La receta para hacer llajua picante para empanadas

¿Se puede tomar bebidas alcohólicas en la calle durante Carnaval en Jujuy?

Sigue vigente la alerta por fuertes tormentas y anuncian un descenso de temperaturas

Hoy se cumplen 10 años de la detención de Milagro Sala

Lo que se lee ahora
Milagro Sala video
Judiciales.

Hoy se cumplen 10 años de la detención de Milagro Sala

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres video
Preocupante.

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres

Comisaría de El Chingo. video
Investigación.

Muerte en la Comisaría de El Chingo: imputaron a cuatro policías

Japón ya sanciona el acoso olfativo y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura video
Análisis.

Japón ya sanciona el "acoso olfativo" y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura

Milagro Sala video
Judiciales.

Hoy se cumplen 10 años de la detención de Milagro Sala

La huella del profe Alancay y una despedida que conmovió al Comercial 1: Ese colegio me dio todo video
Dedicación.

La huella del profe Alancay y una despedida que conmovió al Comercial 1: "Ese colegio me dio todo"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel