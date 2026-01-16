Un motociclista murió en un violento choque en Yala y su acompañante está grave

Foto alusiva - Captura de Google Maps

Un trágico siniestro vial ocurrió en la madrugada de este jueves 15 de enero sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Yala. Una motocicleta de 125 cc en la que viajaban dos hombres colisionó de manera violenta contra un camión, dejando como saldo un fallecido y un herido de gravedad.

El impacto se produjo por causas que aún son materia de investigación. Como consecuencia del choque, Sabino Lamas, de 50 años, quien conducía la moto, murió en el acto. Su acompañante, un joven de 21 años domiciliado en el barrio Los Molinos, fue trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde ingresó con pronóstico de TEC grave.

Embed El conductor del camión quedó demorado De acuerdo con los primeros datos oficiales, el chofer del camión fue demorado en la Seccional 54 de Yala, donde permanece a disposición de la fiscalía. El test de alcoholemia realizado al conductor del rodado de mayor porte arrojó resultado negativo.

Quién era la víctima Lamas era trabajador de Agua Potable de Jujuy, donde desempeñaba tareas como operario en el sector de Desobstrucción de Efluentes. Tras conocerse la noticia, la empresa estatal emitió un comunicado expresando su pesar.

“Agua Potable de Jujuy S.E. lamenta con profundo pesar el fallecimiento de nuestro compañero Sabino Lamas, quien se desempeñaba como operario en el sector de Desobstrucción de Efluentes. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso”, indicaron en el texto compartido en redes sociales. Embed

