5 trucos para desempañar rápido los vidrios del auto y manejar de forma segura

Apenas entramos en el auto, la diferencia de temperatura y humedad exterior e interior, genera una forma de vapor que empaña los vidrios.

El peor error para desempañar los vidrios del auto

Lo principal a destacar es que pasar la mano o un paño por el parabrisas para despejar apenas el campo visual frontal, mientras se continúa manejando con las ventanillas y la luneta completamente cubiertas de vapor, es una de las peores decisiones posibles. Esta práctica no resuelve el problema de fondo: si no se modifica la temperatura o la humedad dentro del habitáculo, el empañado regresará en cuestión de minutos. Además, en esas condiciones, los espejos retrovisores pierden toda utilidad al no permitir distinguir lo que muestran. Un escenario sumamente riesgoso.