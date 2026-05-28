jueves 28 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de mayo de 2026 - 14:42
Jujuy.

Rutas, Leyendas y Fantasmas: una experiencia para conocer historias y misterios de Jujuy

La propuesta Rutas, Leyendas y Fantasmas vuelve a la ciudad con relatos, misterios y personajes que forman parte de la identidad jujeña.

+ Seguir en
Por  Judith Girón
Rutas, Leyendas y Fantasmas una experiencia para conocer historias y misterios de Jujuy
Rutas, Leyendas y Fantasmas, la propuesta que vuelve a la ciudad&nbsp;

Rutas, Leyendas y Fantasmas, la propuesta que vuelve a la ciudad 

Rutas, Leyendas y Fantasmas, la propuesta que vuelve a la ciudad&nbsp;

Rutas, Leyendas y Fantasmas, la propuesta que vuelve a la ciudad 

Rutas, Leyendas y Fantasmas, la propuesta que vuelve a la ciudad&nbsp;

Rutas, Leyendas y Fantasmas, la propuesta que vuelve a la ciudad 

Lee además
Así puedes usar las almohadas viejas para decorar la casa y jugar con tus hijos.  
Sociedad.

Trucos caseros: estos son los nuevos usos para las almohadas viejas en el hogar
Cuándo es el Día del Padre 2026 en la Argentina.
Sociedad.

Cuándo se celebra el Día del Padre 2026 en Argentina

La actividad se realizará el próximo viernes 29 de mayo desde las 18 horas, con punto de partida en la Oficina de Información Turística, ubicada en el Paseo de los Artesanos, sobre avenida Urquiza 410.

Durante el recorrido, los participantes podrán conocer historias tradicionales, leyendas urbanas y relatos vinculados a personajes y lugares emblemáticos de San Salvador de Jujuy, en una experiencia que combina turismo, cultura e identidad local.

La participación es gratuita, aunque los cupos son limitados y requieren inscripción previa. Desde el municipio destacaron que la propuesta busca acercar a la comunidad y a los visitantes a las historias que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.

image
Rutas, Leyendas y Fantasmas, la propuesta que vuelve a la ciudad

Rutas, Leyendas y Fantasmas, la propuesta que vuelve a la ciudad

Jujuy: relatos, mitos y personajes que forman parte de su identidad

A través de esta iniciativa, los asistentes podrán descubrir algunos de los relatos más conocidos de la capital jujeña y recorrer espacios cargados de historia, misterio y tradición, en una actividad pensada para toda la familia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Trucos caseros: estos son los nuevos usos para las almohadas viejas en el hogar

Cuándo se celebra el Día del Padre 2026 en Argentina

Cómo tramitar el nuevo DNI: el paso a paso para actualizar el documento

Mamá de Agostina: "Sé fuerte, mi amor. Aguantá un poco más que te vamos a encontrar"

Salsa blanca casera: una receta en 5 pasos y versión liviana para cuidar las calorías

Lo que se lee ahora
El RENAPER ya comenzó a emitir la nueva versión del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Sociedad.

Cómo tramitar el nuevo DNI: el paso a paso para actualizar el documento

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

tra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66
Jujuy.

Otra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66: es el segundo en una semana

Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy
Urgente.

Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy

River Plate vs Blooming de Bolivia
Deportes.

River Plate le ganó a Blooming y clasificó a los octavos de la Copa Sudamericana

Choque fatal sobre RN 66: identificaron al joven y revelaron detalles del siniestro
Jujuy.

Choque fatal sobre RN 66: identificaron al joven y revelaron detalles del siniestro

Aseguran que Gisela Bernal podría ser desalojada de su casa en Palermo. video
Espectáculos.

La famosa jujeña que podría ser desalojada de su casa en Palermo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel