Rutas, Leyendas y Fantasmas: una experiencia para conocer historias y misterios de Jujuy

Rutas, Leyendas y Fantasmas, la propuesta que vuelve a la ciudad Rutas, Leyendas y Fantasmas, la propuesta que vuelve a la ciudad Rutas, Leyendas y Fantasmas, la propuesta que vuelve a la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a vecinos, vecinas y turistas a participar de una nueva edición de Rutas, Leyendas y Fantasmas, una propuesta cultural y turística que busca rescatar los relatos, mitos y misterios que forman parte del patrimonio de la ciudad.

La actividad se realizará el próximo viernes 29 de mayo desde las 18 horas, con punto de partida en la Oficina de Información Turística, ubicada en el Paseo de los Artesanos, sobre avenida Urquiza 410.

Durante el recorrido, los participantes podrán conocer historias tradicionales, leyendas urbanas y relatos vinculados a personajes y lugares emblemáticos de San Salvador de Jujuy, en una experiencia que combina turismo, cultura e identidad local.

La participación es gratuita, aunque los cupos son limitados y requieren inscripción previa. Desde el municipio destacaron que la propuesta busca acercar a la comunidad y a los visitantes a las historias que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.

image Rutas, Leyendas y Fantasmas, la propuesta que vuelve a la ciudad Jujuy: relatos, mitos y personajes que forman parte de su identidad A través de esta iniciativa, los asistentes podrán descubrir algunos de los relatos más conocidos de la capital jujeña y recorrer espacios cargados de historia, misterio y tradición, en una actividad pensada para toda la familia.

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