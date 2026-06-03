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3 de junio de 2026 - 19:23
País.

Salta: vuelven a circular los colectivos en horario nocturno

El transporte público nocturno se restituye en Salta luego de una reunión entre SAETA y las firmas concesionarias.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Transporte Salta.

Transporte Salta.

La restitución del servicio nocturno de colectivos en Salta fue confirmada luego de un acuerdo alcanzado entre SAETA y las empresas concesionarias del transporte público de pasajeros. Las unidades volverán a circular con normalidad durante la noche en el área metropolitana, tanto en días hábiles como inhábiles.

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La decisión se tomó tras una reunión entre autoridades de la empresa estatal y representantes de las compañías prestadoras del servicio, en la que también se definieron plazos para el pago de montos adeudados y se acordó avanzar en la normalización de la prestación.

El acuerdo para normalizar el servicio

Según se informó, el entendimiento llegó después de una serie de encuentros en los que las partes analizaron la situación económica que atraviesa el sistema de transporte público en Salta. El sector arrastra un endeudamiento estimado en 7.000 millones de pesos, vinculado a la falta de transferencias desde Nación.

Entre los puntos señalados también aparecen el nivel de gratuidades vigentes, la eliminación de los subsidios nacionales al transporte del interior del país y el aumento del precio de los combustibles durante los últimos meses.

Crisis en el transporte de Salta
Crisis en el transporte de Salta

Crisis en el transporte de Salta

Desde SAETA indicaron que el acuerdo permitirá garantizar la continuidad del servicio y brindar mayor previsibilidad tanto a los usuarios como a las empresas que operan los corredores del sistema metropolitano.

Crearán una mesa de seguimiento

Además de la restitución del servicio nocturno, se resolvió conformar una mesa de seguimiento para monitorear el funcionamiento del sistema, evaluar la evolución de los costos operativos y mantener un canal de diálogo permanente entre las partes.

También se ratificó el respeto de las condiciones contractuales vigentes entre SAETA y las empresas concesionarias.

La normalización de los recorridos nocturnos era esperada por miles de usuarios que utilizan el transporte público durante la noche para trasladarse a sus trabajos, estudios o actividades cotidianas. Con el acuerdo sellado, las autoridades aseguraron que las unidades volverán a circular con normalidad y se pondrá fin a la incertidumbre generada por las restricciones de los últimos días.

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