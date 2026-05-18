Fallo histórico a favor de Shakira: la Justicia española ordenó devolver más de 55 millones de euros

En una resolución clave dentro de su extensa disputa judicial , la Audiencia Nacional de España se pronunció a favor de la cantante colombiana Shakira y dejó sin efecto las liquidaciones y sanciones que la Agencia Tributaria le había aplicado por el ejercicio fiscal 2011 .

Espectáculos. Shakira histórica en Brasil: más de dos millones de personas en un show récord

El fallo dispone que el Estado deberá reintegrarle a la artista más de 55 millones de euros —equivalentes a unos 64 millones de dólares — en concepto de multas e intereses que fueron cobrados de manera indebida.

El tribunal sostuvo su decisión en que la Administración no consiguió demostrar que la cantante hubiera permanecido en territorio español el tiempo mínimo requerido para ser considerada residente fiscal .

Shakira sacudió Copacabana, la playa más popular de Río de Janeiro. Allí, un show inolvidable convocó a dos millones de personas.

De acuerdo con la normativa tributaria de España , una persona debe residir más de 183 días en el país para quedar sujeta a la obligación de tributar por la totalidad de sus ingresos globales .

No obstante, durante 2011, Shakira se encontraba realizando una gira internacional que abarcó 120 presentaciones en 37 países. La resolución judicial indica que, incluso tomando como válidos los cálculos de Hacienda, la permanencia en España habría sido de 163 días, una cifra que no alcanza el umbral legal de los 183 días exigidos.

Shakira.

Por ese motivo, los jueces determinaron que las sanciones no contaban con sustento legal suficiente y desestimaron la postura de la Administración respecto de las llamadas “ausencias puntuales o intermitentes”.

Shakira: sin lazos económicos ni familiares durante 2011

Más allá del criterio de permanencia física, la Audiencia Nacional también rechazó que el centro principal de intereses económicos de Shakira estuviera ubicado en España en ese período. El tribunal señaló que su estructura empresarial se encontraba asentada fuera del país, al igual que la mayor parte del desarrollo de su actividad profesional y financiera.

En el plano personal, la resolución subraya que durante 2011 no se verificaban elementos familiares que permitieran inferir una residencia fiscal en España, ya que la artista no estaba casada ni tenía descendientes viviendo en territorio español.

Shakira en Brasil Shakira en Brasil

Asimismo, el vínculo afectivo que en ese momento mantenía con el futbolista Gerard Piqué no fue considerado un factor determinante ni suficiente para sustentar la exigencia tributaria correspondiente a ese ejercicio fiscal.

De la "hoguera" al acuerdo de 2023

Este resultado judicial se diferencia claramente de otros procedimientos que ha enfrentado la artista. Cabe recordar que en noviembre de 2023, Shakira llegó a un acuerdo con la Fiscalía por un caso de presunto fraude fiscal correspondiente a los ejercicios 2012-2014. En aquella instancia, reconoció una deuda cercana a 14,5 millones de euros y aceptó el pago de una multa elevada con el objetivo de evitar una condena que podría haber implicado una pena de tres años de prisión.

En declaraciones previas, la cantante había cuestionado duramente el proceso, acusando a las autoridades tributarias de intentar “quemarla en la hoguera” y de actuar bajo un supuesto “sesgo machista”.

Shakira en concierto.

Con esta nueva resolución, además, la Justicia impuso a la Administración el pago de las costas del proceso, una decisión poco habitual que suele interpretarse como una señal de falta de fundamento en la actuación del organismo fiscal.

El futuro del caso

Aun con la firmeza de la resolución, el litigio aún podría no estar cerrado. Desde el entorno de Hacienda se señaló que se evaluará solicitar a la Fiscalía que presente un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo.

Shakira Shakira ya no deberá enfrentar instancias judiciales en España.

De momento, el fallo supone un respiro económico importante y respalda la posición que la artista ha sostenido durante casi diez años.