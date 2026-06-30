Falleció Daniel Melingo, exintegrante de Los Abuelos de la Nada

Murió Daniel Melingo a los 68 años . El músico argentino, exintegrante de Los Abuelos de la Nada y cofundador de Los Twist , fue encontrado sin vida en el interior de su casa por uno de sus hijos. Por el momento, no se informaron las causas de su fallecimiento.

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El artista se encontraba en plena actividad musical y preparaba el lanzamiento de un nuevo disco, además de un concierto previsto para el próximo 21 de septiembre en el Teatro Coliseo.

A lo largo de su carrera, Melingo fue una figura destacada del rock nacional y, durante los últimos años, desarrolló una fuerte relación artística con el tango.

Falleció Daniel Melingo Falleció Daniel Melingo

Una trayectoria ligada al rock argentino

Antes de consolidarse como solista, Daniel Melingo tuvo una amplia trayectoria como músico sesionista y formó parte de distintos proyectos centrales de la música argentina. Trabajó con Milton Nascimento e integró Los Abuelos de la Nada, banda con la que grabó tres discos.

También fue uno de los fundadores de Los Twist, grupo que se convirtió en una de las propuestas más reconocidas de la escena musical argentina durante la década de 1980.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó cuando se sumó a la banda de Charly García y participó en la grabación de Piano Bar, el emblemático álbum publicado en 1984.

El disco que Daniel Melingo preparaba antes de su muerte

Melingo estaba próximo a lanzar Tangos bajos (Rework), un trabajo que iba a presentar el 21 de septiembre en el Teatro Coliseo acompañado por una orquesta. El músico se encontraba brindando entrevistas y trabajando en la preparación del concierto.

El álbum cuenta con la participación de artistas invitados como Pity Álvarez, Fito Páez, Andrés Calamaro, Malandro, Juli Laso y Maxi Prietto, entre otros.

Falleció Daniel Melingo Falleció Daniel Melingo

“Desde 2019 vengo desarrollando una idea. La fui compilando en un álbum que va a salir en septiembre, justo antes del concierto. Y también, desde lo técnico y lo musical, vengo desarrollando la idea de una orquesta típica”, había explicado días atrás en diálogo con Indie Hoy.

Su paso por Los Twist

Daniel Melingo fue uno de los integrantes de Los Twist junto a Pipo Cipolatti, Eduardo Cano, Fabiana Cantilo, Gonzalo Palacios y Polo Corbella. En 1983, el grupo lanzó La dicha en movimiento, su primer disco, que se convirtió rápidamente en uno de los trabajos más exitosos del rock argentino.

El álbum se destacó por sus letras cargadas de humor e ironía y por una propuesta musical vinculada con la new wave, en un momento de gran renovación artística en el país. La banda formó parte de una escena en la que también comenzaban a destacarse grupos como Soda Stereo, Virus y Sumo.

La grabación de “La dicha en movimiento”

El primer disco de Los Twist fue grabado en tiempo récord y contó con la producción de Charly García. “Todo se hizo en 29 horas y media. A Charly le sobraron unas horas en el estudio y nos llevó derecho a grabar. Hacíamos muchos temas new wave, fue una gran época”, había recordado Pipo Cipolatti en una entrevista con La Viola.

Con ese trabajo, Los Twist alcanzó una enorme popularidad y se convirtió en una de las bandas representativas de la renovación del rock argentino de comienzos de los años 80.

Una figura entre el rock y el tango

Con el paso de los años, Melingo fue construyendo una carrera solista marcada por una identidad propia y una fuerte conexión con el tango. Su obra reunió elementos del rock, la música urbana y la tradición tanguera, consolidándolo como uno de los artistas más singulares de la escena argentina.

Su muerte generó conmoción en el ambiente musical, mientras se aguardaban mayores precisiones sobre las circunstancias de su fallecimiento.