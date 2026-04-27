Día Grande de Jujuy: David Mareño destacó que "los gauchos fueron los héroes"

"Nuestros gauchos fueron los héroes": David Mareño puso en valor el Día Grande de Jujuy

El Día Grande de Jujuy fecha en la que el profesor David Mareño se refirió en conmemoración de la Batalla de León. El hecho ocurrió en 1821 en la localidad de León y forma parte de la etapa final del proceso independentista en la región.

En Fotos. 204° aniversario de la Batalla de León y el Día Grande de Jujuy

Historia. Este 27 de abril se conmemora el Día Grande de Jujuy: ¿Qué fue la Batalla de León?

“Es un conflicto armado muy importante porque consolida el proceso de la independencia nacional”, señaló el docente al describir el valor histórico del enfrentamiento.

La jornada recuerda el combate entre milicias jujeñas y fuerzas realistas, en un contexto marcado por años de lucha en el norte del país.

Mareño sostuvo que este episodio tiene un peso particular dentro de la historia provincial. “Además, inicia el final de la guerra de la independencia para Jujuy”, afirmó.

El profesor explicó que la provincia tuvo una participación constante entre 1810 y 1825. “Durante 15 años, Jujuy estuvo permanentemente apoyando y colaborando con la causa revolucionaria”, indicó.

En ese marco, la batalla se presenta como un punto de cierre dentro de una etapa extensa de y organización territorial.

El rol de los combatientes jujeños

En su análisis, Mareño puso el foco en los protagonistas del combate.

“Nuestros gauchos jujeños fueron los verdaderos héroes” “Nuestros gauchos jujeños fueron los verdaderos héroes”

Las fuerzas locales actuaron bajo el mando de José Ignacio Gorriti y reunieron a cientos de hombres provenientes de distintas zonas de la provincia.

“Eran cerca de 600 hombres, en su mayoría gauchos, que con lo que tenían lograron enfrentar a una fuerza profesional”, explicó el docente.

El especialista destacó que el conocimiento del territorio y la organización local resultaron determinantes durante el enfrentamiento.

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Una lucha desigual en el norte argentino

Según Mareño, el combate se dio en condiciones adversas para las milicias jujeñas.

“Fue una lucha desigual, estaban prácticamente abandonados y aun así lograron imponerse” “Fue una lucha desigual, estaban prácticamente abandonados y aun así lograron imponerse”

El docente remarcó que, a diferencia de otros puntos del país, en el norte las comunidades debieron sostener la defensa con recursos propios.

Este contexto permite entender la relevancia del episodio dentro de la historia regional.

Cómo se recuerda hoy el Día Grande

La fecha fue institucionalizada a través de la Ley 5.166 en el año 2002, impulsada por el escritor Jorge Calvetti. La normativa establece su incorporación al calendario oficial.

“Está dentro del calendario escolar y se debe conmemorar con actividades que recuerden su importancia” “Está dentro del calendario escolar y se debe conmemorar con actividades que recuerden su importancia”

En las escuelas de la provincia se realizan actos, clases especiales y propuestas pedagógicas vinculadas a la historia local.

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Recreaciones y memoria en León

El docente también mencionó las actividades que se desarrollan en la localidad de León. “Se hacen recreaciones históricas del combate con participación de vecinos”, indicó.

Cada año, la noche previa al 27 de abril, se realiza una representación del enfrentamiento con vestimenta de época. La actividad convoca a la comunidad y busca reconstruir el contexto del hecho.

Estas iniciativas forman parte de las acciones destinadas a mantener viva la memoria histórica en la provincia.