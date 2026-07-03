El Banco Central renovó préstamos por US$6000 millones y extendió los vencimientos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) renovó la totalidad de los préstamos vigentes con entidades financieras internacionales por US$6000 millones y extendió sus vencimientos hasta septiembre de 2028.

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La autoridad monetaria explicó que la operación permitió refinanciar los créditos repo que había tomado previamente y postergar los pagos que vencían entre 2026 y 2027.

De esta manera, los compromisos fueron trasladados hasta después de las próximas elecciones presidenciales.

Desde la asunción de Javier Milei, el Banco Central había tomado tres préstamos repo con entidades financieras del exterior por un monto total de US$6000 millones.

De acuerdo con la información difundida por el organismo, el BCRA acordó una nueva línea por el mismo monto con diez bancos internacionales y utilizó esos fondos para cancelar los tres préstamos anteriores.

La operación tendrá vencimiento en septiembre de 2028 y devengará una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR en dólares, más un margen del 4%.

Según los valores actuales, el costo total sería inferior al 8%.

El BCRA aseguró que redujo el costo financiero

La entidad destacó que el nuevo acuerdo permitió mejorar el perfil de vencimientos, reducir nuevamente el costo del financiamiento y ampliar la cantidad de bancos participantes.

Los tres préstamos anteriores habían sido acordados con tasas del 8,8%, 8,25% y 7,4%.

“Además de mejorar el perfil de vencimientos del BCRA, esta operación permitió bajar el costo de financiamiento nuevamente y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes”, indicó el comunicado oficial.

El organismo añadió que la medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad del flujo de divisas.

Según el Banco Central, esto favorecerá el funcionamiento ordenado del mercado cambiario local.

Qué es un crédito repo

Un crédito repo, también llamado Repurchase Agreement, es una operación de financiamiento acordada con un grupo de entidades financieras por un monto, una tasa de interés y un plazo de recompra determinados.

En términos simples, consiste en la venta temporal de un activo a cambio de dinero, con el compromiso de recomprarlo posteriormente.

Para acceder al crédito, el tomador debe entregar activos como garantía.

En esta operación, el Banco Central utilizó como respaldo bonos Bonar que tenía en su cartera, luego de un canje de títulos realizado por el Tesoro a principios de junio.

Los bonos utilizados como garantía

En los dos primeros préstamos repo, el BCRA había utilizado como garantía Bopreal, títulos emitidos por la propia autoridad monetaria.

Solamente en uno de los acuerdos anteriores había podido emplear bonos del Tesoro.

Con la utilización de los Bonar como garantía en la nueva operación, el organismo consideró que logró mejorar su balance.

El BCRA recibió ofertas por US$8250 millones

Según la información oficial, el Banco Central recibió propuestas por un total de US$8250 millones, aunque finalmente decidió concretar la operación por US$6000 millones.

Para la autoridad monetaria, el volumen de ofertas demuestra la confianza sostenida de las entidades financieras internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del organismo.