Salta: fuerte accidente en la ruta 26 deja dos vehículos destrozados

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este jueves encendió las alarmas en la ruta 26 , a la altura del acceso al barrio Santa Rita , luego de que una camioneta Toyota Hilux y un Ford Fiesta colisionaran con fuerza. A pesar de la magnitud del impacto , las personas que viajaban en ambos vehículos recibieron atención médica.

Según la información disponible, se encuentran fuera de peligro . El siniestro vial se produjo alrededor de la 1.30 de la madrugada , en las cercanías del acceso al barrio, frente a un establecimiento educativo ubicado en ese sector.

De acuerdo con la información difundida por Multivisión Federal , la Toyota Hilux presentó importantes destrozos en la parte delantera, mientras que el Ford Fiesta terminó con severos daños en la zona trasera derecha , que quedó prácticamente destruida.

Efectivos del SAMEC acudieron al lugar del accidente y trasladaron a las personas que viajaban en ambos vehículos hasta un establecimiento de salud para que fueran examinadas por profesionales. De acuerdo con la información inicial, ninguno de los involucrados habría sufrido lesiones de consideración .

Los registros del hecho permiten apreciar la violencia de la colisión. La Toyota Hilux terminó con toda su parte delantera seriamente deformada y el parabrisas con daños visibles, mientras que el Ford Fiesta sufrió la destrucción de gran parte de su sector trasero, además de presentar importantes afectaciones en su estructura.

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Desde las primeras horas de la mañana, agentes de Tránsito y efectivos de la Policía llevaron adelante tareas en la zona del accidente para organizar el paso de los vehículos y realizar las actuaciones correspondientes. Mientras tanto, los rodados involucrados permanecieron detenidos sobre la banquina hasta que pudiera concretarse su remoción.

Ahora será la investigación la que deberá establecer con precisión cómo se produjo la colisión y cuáles fueron las causas que la originaron. Debido al estado en el que quedaron ambos vehículos tras el impacto, los primeros testigos coincidieron en señalar que el hecho pudo haber tenido consecuencias mucho más graves y que los ocupantes salvaron su vida de manera casi milagrosa.