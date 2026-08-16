Leandro Paredes se lesionó y quedó descartado para el partido ante Recoleta

Boca sumó una preocupación importante antes de la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Leandro Paredes, Marco Pellegrino y Leandro Lozano presentan lesiones musculares de distintos grados y no estarán disponibles para enfrentar a Recoleta este martes en Paraguay.
La información fue dada a conocer por el periodista Augusto César, luego de que los tres futbolistas fueran sometidos a estudios por diferentes molestias físicas tras el empate ante Platense por el Torneo Clausura.
Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.
Los tres dejaron la cancha ante Platense
Paredes, Pellegrino y Lozano fueron titulares en el encuentro disputado en Vicente López. Los dos primeros fueron reemplazados durante el entretiempo, mientras que el lateral derecho dejó el campo de juego cuando restaban aproximadamente 20 minutos para el final.
Los estudios posteriores confirmaron que los tres padecen lesiones musculares, aunque de diferente consideración. Su regreso dependerá de la evolución de cada uno.
Las alternativas que analiza el entrenador
La ausencia de los tres futbolistas obliga al cuerpo técnico a buscar variantes para un encuentro determinante.
Dylan Gorosito aparece como una de las opciones para ocupar el lugar de Lozano, mientras que Ayrton Costa podría reemplazar a Pellegrino.
La situación de Paredes genera mayores interrogantes. Camilo Rey Domenech podría ocupar su lugar de manera natural, aunque también existe la posibilidad de que el entrenador modifique el esquema.
En ese escenario, Kevin Zenón, Alan Velasco o Sebastián Villa podrían tener la posibilidad de comenzar desde el arranque, con una propuesta más ofensiva.
Una seguidilla exigente para Boca
El partido ante Recoleta será clave para definir la continuidad de Boca en la Copa Sudamericana. Después, el Xeneize tendrá otros compromisos importantes por delante.
El domingo 23 enfrentará a Racing en el Cilindro, mientras que el 30 jugará ante Lanús. Además, comenzará septiembre con un partido frente a Vélez, el día 2, por la Copa Argentina.
Con este panorama, Boca deberá afrontar el duelo internacional con tres bajas importantes y a la espera de la evolución de sus futbolistas lesionados.
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