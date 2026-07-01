Santiago del Estero: ordenan la detención de una contadora por presunta defraudación millonaria

El juez de Control y Garantías , Héctor José María Salomón , dispuso la detención de la contadora Nora Isabel Villarroya , en el marco de una causa judicial llevada adelante por la fiscal Celia Mussi , iniciada a partir de una denuncia vinculada a presuntas operaciones de venta irregulares y a la administración de créditos en entidades financieras.

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Según lo informado, la presentación judicial fue realizada por Ángela Sánchez , integrante de la empresa DEJDE S.R.L. , bajo la calificación de “ presunto delito a determinar ”.

De acuerdo con los primeros elementos incorporados al expediente, Sánchez habría concedido a la contadora un poder general amplio para la gestión y administración de bienes de la firma, cuya base operativa se encuentra en la ciudad de La Banda .

En ese marco, la parte denunciante afirmó que Villarroya habría llevado adelante la comercialización de bienes inmuebles pertenecientes a la compañía, además de haber gestionado financiamientos millonarios . De acuerdo con la presentación, no se habrían recibido respuestas formales a los pedidos de información que se le habrían cursado a la profesional involucrada.

Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero.

Frente a esta situación, la firma decidió avanzar con la radicación de la denuncia correspondiente. A partir de ello, la fiscal Mussi ordenó la intervención de especialistas del Departamento de Delitos Económicos, quienes realizaron la elaboración de informes preliminares sobre el caso.

Avance de la causa y situación procesal de la contadora

Con esos elementos reunidos en la investigación, la fiscalía avanzó con el pedido de detención de la contadora. Sin embargo, esa medida fue inicialmente objetada a partir de una solicitud de eximición de prisión presentada por su defensa técnica, encabezada por el abogado Manuel Francisco Zavalía.

Con anterioridad, se habían llevado a cabo distintos procedimientos de allanamiento en una propiedad situada sobre la calle Misiones, así como en otros domicilios vinculados a la causa, aunque en ninguno de esos operativos se logró dar con el paradero de la profesional.

El Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero.

La solicitud de eximición de prisión fue finalmente denegada por el juez Salomón, de acuerdo con lo señalado por fuentes judiciales. Ante esa decisión, la defensa decidió interponer una apelación, motivo por el cual el planteo deberá ahora ser evaluado por un tribunal de la Cámara de Apelaciones.