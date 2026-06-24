miércoles 24 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de junio de 2026 - 07:05
Sociedad.

El dueño de una cafetería denunció que un cliente hizo llorar a una camarera y dejó una reflexión

Juan, propietario del lugar y usuario en TikTok, relató lo ocurrido en hora pico y defendió a su equipo. Además, remarcó la importancia del respeto.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El dueño de una cafetería denunció que un cliente hizo llorar a una camarera y dejó una reflexión.

El dueño de una cafetería denunció que un cliente hizo llorar a una camarera y dejó una reflexión.

Un empresario gastronómico español, identificado como Juan en TikTok, contó que un cliente habría hecho llorar a una camarera en su cafetería durante un momento de alta demanda, y aprovechó para reclamar respeto hacia el personal de servicio: “Detrás de cada uniforme hay una persona”, expresó.

Lee además
La reseña fue subida a TikTok donde generó varios comentarios ingeniosos de los usuarios de la plataforma.
Viral.

Familia alteró su comida culpa del mozo que discutía con su novia
La curiosa forma de liberar el estrés en Tailandia que se volvió viral: esculturas de barro para golpear.  
Redes sociales.

El mecanismo viral usado en Tailandia para liberar el estrés: golpear esculturas de barro

El hecho fue relatado en un video difundido en su cuenta @juancadvisor, donde suma miles de visualizaciones. En su testimonio, Juan explicó que el cliente le habría reclamado a la trabajadora que el establecimiento era costoso, que prefería irse a otro lugar y que la atención había demorado demasiado.

Denuncia que un cliente hizo llorar a una camarera y deja una reflexión.

Así fue el reclamo del cliente y el testimonio del empresario

“Yo entiendo que a veces todos tenemos prisas, entiendo que uno puede pensar que un sitio es caro, entiendo que puede haber días en los que el servicio tarde un poco más por lo que sea”, señaló.

El dueño del local afirmó que lo que no puede tolerar es que se trate de mala manera a alguien que está cumpliendo su jornada laboral, moviéndose constantemente de un lado a otro e intentando atender a todos los clientes con buena predisposición.

Denunció que un cliente hizo llorar a una camarera y deja una reflexión.

Además, remarcó que detrás de cada café servido “hay alguien que madruga”, y que detrás de cada tostada “hay alguien que madruga” y detrás de cada tostada hay “un equipo que se deja la piel”. “Y detrás de cada uniforme hay una persona. Si un día tardamos más, os pedimos disculpas, no podemos hacer el café más rápido a veces. Si un precio no te encaja, lo respetamos, si prefieres ir a otro sitio, estás en tu derecho, no tienes por qué venir, vete”, expresó.

El descargo del dueño y su mensaje sobre el respeto al personal

Juan también explicó que en su local existe una norma que considera prioritaria por sobre todas las demás: “A mi equipo se le respeta”. Además, señaló que no se enteró de lo ocurrido en el momento porque se encontraba atendiendo una llamada, pero dejó en claro que “esa situación no es agradable” y que un comercio “no lo levantan solo los clientes, también todo el equipo que hay detrás”.

Para finalizar, remarcó que cualquier cliente es libre de no regresar al establecimiento, pero no de hacer sufrir a una persona que está cumpliendo con su trabajo y que “no tiene culpa ninguna” en la situación. “La verdad es que me dejó muy mal cuerpo, la trabajadora no tiene culpa ninguna de los precios ni de nada. Tener un local y dar un servicio es muy difícil, la hostelería también necesita respeto”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Familia alteró su comida culpa del mozo que discutía con su novia

El mecanismo viral usado en Tailandia para liberar el estrés: golpear esculturas de barro

Viral: se fueron sin pagar de un bar y dejaron una nota que desató polémica

Muslos de pollo al horno con salsa barbacoa: una receta simple y sabrosa para sorprender a todos

Mapa del desempleo en Argentina: qué ciudades concentran más personas sin trabajo

Las más leídas

Cruzar a Bolivia desde Jujuy: Qué conviene comprar hoy y cómo está el cambio en la frontera
Jujuy.

Cruzar a Bolivia desde Jujuy: Qué conviene comprar hoy y cómo está el cambio en la frontera

Nevó en Jujuy: las increíbles imágenes de la nevada en Molulo video
Jujuy.

Nevó en Jujuy: las increíbles imágenes de la nevada en Molulo

Lanevada en Yala vista desde el aire video
Jujuy.

La nevada en Yala vista desde el aire: imágenes impactantes

Qué le pasó a Fernando Gago y cómo reconocer un infarto video
Salud.

Qué le pasó a Fernando Gago y cómo reconocer un infarto

Rige doble alerta en Jujuy - Imagen creada con IA video
Jujuy.

Rige doble alerta en Jujuy: habrá viento zonda en la Puna y temperaturas extremas por frío en Valles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel