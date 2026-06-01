Renunció el titular del Ente Nacional del Gas y la Electricidad

Este lunes, Néstor Marcelo Lamboglia renunció a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) , a menos de un mes de haber sido designado en el cargo. Tras su salida, el vicepresidente Vicente Serra quedó al frente del organismo.

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La renuncia se produjo en medio de diferencias internas dentro del directorio, especialmente con Marcelo Nachón, vocal del ente y exinterventor del Ente Nacional Regulador del Gas. Según trascendió, las disputas venían desde antes de la conformación formal del ENRGE y se profundizaron durante las últimas semanas.

Renunció el presidente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE).

El Gobierno estableció descuentos extra en las tarifas de gas y luz durante el invierno.

Fuentes cercanas al ente indicaron que la salida de Lamboglia respondió a “motivos estrictamente personales” y destacaron que su paso por el organismo fue valorado positivamente dentro de la estructura.

Además, remarcaron que la renuncia no afecta la continuidad institucional del ENRGE, ya que Vicente Serra asumió de inmediato las funciones de la presidencia.

Habrá un nuevo concurso

De acuerdo con el marco normativo vigente, se iniciará un nuevo concurso para elegir al próximo presidente del ENRGE.

El organismo fue creado en julio de 2025, en el marco de la Ley de Bases, con el objetivo de unificar las funciones de los antiguos entes reguladores del gas y la electricidad. Depende de la Secretaría de Energía y busca mejorar la fiscalización de los servicios públicos.

Lamboglia había sido designado presidente por un período de cinco años. Antes de asumir ese cargo, se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.