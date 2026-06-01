Nació una “superbebé” de 6,5 kilos en Santiago del Estero (Foto ilustrativa)

Una beba nació con 6,5 kilos en Santiago del Estero y sorprendió al equipo médico del Centro Integral de Salud Banda, en la ciudad de La Banda. Nazarena llegó al mundo en la semana 38 de gestación , sana y con un peso que rápidamente generó asombro en todo el país.

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El nacimiento de Nazarena no pasó desapercibido. La beba pesó 6,5 kilos, casi el doble de lo que suele pesar un recién nacido promedio. En pocas horas, su historia se viralizó en redes sociales y comenzó a ser mencionada como la “superbebé santiagueña” , por el impacto que generó su tamaño al nacer.

A pesar de tratarse de un caso poco frecuente, el parto se desarrolló sin complicaciones y tanto la madre como la recién nacida evolucionan favorablemente .

Nació una "superbebé" de 6,5 kilos en Santiago del Estero (Foto ilustrativa) Nació una “superbebé” de 6,5 kilos en Santiago del Estero (Foto ilustrativa)

Un embarazo de alto riesgo

Johanna, la mamá de Nazarena, es oriunda de Colonia Dora y atravesó un embarazo considerado de alto riesgo por los obstetras. Según contó, desde las ecografías ya se anticipaban las llamativas dimensiones de la beba, por lo que el equipo médico seguía el caso con especial atención.

Sin embargo, pese a la preocupación inicial, el nacimiento se produjo de manera favorable en la semana 38 de gestación.

Superbebe en Santiago del Estero Superbebe en Santiago del Estero

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Johanna no es madre primeriza ni ajena a los partos de bebés con peso superior al promedio. Anteriormente, había dado a luz a una nena de 3,8 kilos y a un varón de 4 kilos. De todos modos, ambos quedaron lejos del peso con el que nació Nazarena.

La beba permanece bajo observación médica por protocolo, debido a las características del caso, aunque se espera que en los próximos días pueda recibir el alta para conocer su hogar.