martes 03 de febrero de 2026

3 de febrero de 2026 - 10:07
Impactante.

Brutal incendio de un tren en Córdoba con más de 120 pasajeros a bordo

Una formaciçion del Tren de las Sierras en Córdoba se prendió fuego mientras iba desde Cosquín hasta la capital de la provincia. Llevaba más de 120 pasajeros.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Brutal incendio de un tren en Córdoba con más de 120 pasajeros a bordo

Brutal incendio de un tren en Córdoba con más de 120 pasajeros a bordo

Un feroz incendio se desató este lunes por la noche en una formación del Tren de las Sierras que circulaba desde Cosquín hacia la ciudad de Córdoba, con más de 120 pasajeros a bordo. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron heridos de gravedad, aunque algunas personas debieron recibir atención médica preventiva.

Brutal incendio de un tren en Córdoba con más de 120 pasajeros a bordo
Brutal incendio de un tren en Córdoba con más de 120 pasajeros a bordo

Brutal incendio de un tren en Córdoba con más de 120 pasajeros a bordo

El fuego se desató cerca de la estación La Calera

El episodio ocurrió minutos antes de las 20 en las inmediaciones de la estación La Calera, a la altura de la intersección de las avenidas San Martín y Rivadavia, en el oeste de la capital provincial. Según informaron oficialmente los Bomberos de La Calera, las llamas lograron ser controladas recién unas dos horas y media después de iniciado el incendio.

Amplio operativo de emergencia

Las imágenes del incendio se difundieron rápidamente a través de las redes sociales y dieron cuenta de la intensidad del fuego. Para controlar la situación se desplegó un importante operativo que incluyó tres autobombas, camiones cisterna y otros vehículos de apoyo. También participaron efectivos de Defensa Civil de La Calera, junto a personal de la Policía de Córdoba y la Policía Federal.

Evacuación y atención médica

De acuerdo con el reporte de los Bomberos, en la formación viajaban 130 personas, quienes fueron evacuadas antes de la llegada de los equipos de emergencia. Cuatro pasajeros fueron trasladados al hospital local para controles médicos. Medios cordobeses señalaron que una nena fue hospitalizada por inhalación de humo, aunque aclararon que ninguno de los afectados presentaba un cuadro de gravedad.

El testimonio de un pasajero: “Fue una desgracia con mucha suerte”

Juan, uno de los pasajeros que viajaba en el tren incendiado, relató lo ocurrido en declaraciones al canal El Doce. “Fue una desgracia con mucha suerte”, expresó.

“Nos ayudamos entre todos para poder bajar del tren. El fuego no paraba. Todos colaboraron en bajar con tranquilidad para que no pase a mayores”, contó. Además, señaló que intentó colaborar con los matafuegos disponibles, aunque reconoció que eran insuficientes para controlar las llamas.

Investigación en curso

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de Córdoba informó que “alrededor de 120 personas debieron ser evacuadas de distintos vagones” y confirmó que las causas del incendio son materia de investigación por parte de la fiscalía interviniente, que buscará determinar el origen del siniestro.

Brutal incendio de un tren en Córdoba

