Un temblor de 4,4 sacudió a Córdoba: dónde fue el epicentro

Un temblor de magnitud 4,4 en la escala de Richter se registró este martes a las 20:07 en la provincia de Córdoba y fue percibido con claridad en la capital provincial y en distintas localidades del interior, según confirmó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) .

De acuerdo al informe oficial, el movimiento sísmico tuvo una profundidad de 30 kilómetros , lo que explica por qué fue sentido en una amplia zona del territorio cordobés, aunque sin que se reportaran daños materiales ni personas afectadas.

En la ciudad de Córdoba, vecinos señalaron haber sentido el movimiento acompañado de un ruido similar a un trueno, especialmente en edificios altos. En tanto, desde Quilino indicaron que el temblor se percibió con gran intensidad.

“En Deán Funes, fuerte, fuerte”, relataron vecinos a medios locales tras el episodio.

También se registraron reportes desde La Calera, Malagueño, Cosquín, La Cumbre y otras localidades del norte cordobés.

Dos sismos previos en la región

El movimiento de este martes por la noche no fue un hecho aislado. Durante la madrugada del mismo día, a la 1:33, se había registrado otro sismo de 2,6 grados, con una profundidad de 22 kilómetros. En ese caso, el epicentro se ubicó a 16 kilómetros al sur de La Falda y 37 kilómetros al noroeste de la capital.

Además, el lunes a las 23:10, se produjo otro temblor de 2,6 grados, localizado a 22 kilómetros al norte de Alta Gracia y a 27 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Si bien Córdoba no es considerada una de las provincias con mayor actividad sísmica del país, estos episodios recuerdan que la región forma parte de un área con actividad sísmica moderada, por lo que los organismos oficiales recomiendan mantenerse informados a través de canales oficiales y conservar la calma ante este tipo de eventos.