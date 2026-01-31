sábado 31 de enero de 2026

31 de enero de 2026 - 15:54
Heroico.

Rescate en Córdoba: policía salvó a un nene de 11 años que se ahogaba en un río

Un dramático rescate ocurrió en un río de Córdoba cuando un policía actuó a tiempo y evitó una tragedia al salvar a un niño de 11 años.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
El rescate ocurrió en un río de Córdoba durante el Operativo Verano 2026.

El rescate ocurrió en un río de Córdoba durante el Operativo Verano 2026.

Un efectivo policial protagonizó un rescate clave este viernes por la tarde en Córdoba al salvarle la vida a un chico de 11 años que se ahogaba en un río. El hecho ocurrió mientras realizaba tareas del Operativo Verano 2026 en la localidad de Despeñaderos, donde advirtió la emergencia y actuó sin dudarlo.

Según informaron fuentes oficiales, el policía observó que el niño tenía serias dificultades para mantenerse a flote en el espejo de agua. Ante la situación crítica, el agente ingresó rápidamente al río y logró alcanzar al menor, quien ya mostraba signos de agotamiento. Tras varios segundos de tensión, consiguió sacarlo consciente hasta la orilla, donde continuaron las tareas de asistencia.

En el lugar, otros efectivos y vecinos colaboraron hasta la llegada del servicio de emergencias. Minutos después, una ambulancia trasladó al niño a un hospital local, donde fue evaluado por profesionales de la salud. Afortunadamente, los médicos descartaron complicaciones mayores y confirmaron que se encontraba fuera de peligro.

El rescate fue destacado por la rápida reacción del uniformado, cuya intervención resultó determinante para evitar un desenlace fatal. Desde la fuerza remarcaron la importancia de la prevención y del despliegue policial en zonas turísticas durante la temporada estival.

El rescate ocurrió en un río de Córdoba durante el Operativo Verano 2026.
El rescate ocurrió en un río de Córdoba durante el Operativo Verano 2026.

El rescate ocurrió en un río de Córdoba durante el Operativo Verano 2026.

Rescates policiales que evitaron tragedias

Este episodio se suma a otros hechos recientes donde el accionar policial fue decisivo. Días atrás, un grupo de efectivos salvó la vida de un bebé de apenas dos meses que se estaba ahogando mientras intervenían en un accidente de tránsito en Córdoba. La secuencia, registrada por cámaras de seguridad, mostró el momento en que los agentes aplicaron maniobras de primeros auxilios para desobstruir las vías respiratorias del pequeño.

El bebé fue trasladado de urgencia al Hospital Florencio Díaz, donde quedó en observación, mientras que el rápido accionar de los policías fue reconocido por autoridades y vecinos.

Desde el Ministerio de Seguridad reiteraron recomendaciones para evitar accidentes en ríos y balnearios, especialmente en jornadas de altas temperaturas.

