¿Cómo se organiza el combate de los incendios forestales en la Patagonia?

Los incendios forestales en la Patagonia no dan tregua y aparece una pregunta concreta: cómo se organiza el combate del fuego cuando alcanza gran magnitud. Detrás de las imágenes de aviones descargando agua y brigadistas cubiertos de ceniza opera un sistema que se activa mucho antes de que las llamas se vuelvan visibles.

Los incendios forestales en la Patagonia atraviesan una situación crítica, por lo que el Gobierno nacional aprobó por decreto la emergencia ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Según datos oficiales recogidos por Greenpeace , desde diciembre el fuego ya arrasó más de 46 mil hectáreas en la región. Las zonas más afectadas son Puerto Patriada, El Hoyo, Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces.

En Argentina, el combate de incendios forestales se organiza a través del Sistema Federal de Manejo del Fuego, un esquema que articula al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), la Administración de Parques Nacionales, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque la estrategia responde a un esquema nacional, la ejecución depende de cada jurisdicción.

Los brigadistas forestales son el eje del sistema. “Somos los que estamos en el territorio todo el año. Hacemos prevención, detección y guiamos todo el trabajo cuando el incendio está activo”, aseguró a ADNSUR -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación- Ariel Dattoli, brigadista forestal del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.

Según un informe oficial al que tuvo acceso El Destape, la Administración de Parques Nacionales requiere un mínimo de 700 brigadistas forestales, un número muy superior al actual, de 391. A su vez, hay brigadistas que dependen de los sistemas provinciales y en los incendios de gran magnitud las cuadrillas suelen incorporar a bomberos.

Según Claudia Peirano, directora de Desarrollo Institucional de Asociación Forestal Argentina (AFOA), “solo el 10% de los presupuestos deberían estar destinados al combate y la emergencia y todo el resto a la prevención, detección temprana y ataque rápido, que es lo que marca la diferencia”.

¿En qué consiste el ataque inicial de los incendios?

Cuando se detecta fuego, se comienza a trabajar en lo que los brigadistas llaman “ataque inicial”. En esta etapa se busca sofocar el incendio con la primera cuadrilla que llega al territorio, que suele estar compuesta de entre 7 y 10 personas.

Lo primero es ubicar con precisión el fuego, una tarea que puede ser compleja en zonas de difícil acceso como los bosques patagónicos. Si en la zona hay agua disponible, los brigadistas llegan al lugar con motobombas forestales. Si el camino impide avanzar en vehículo, se cargan al hombro las herramientas y elementos para acampar.

Durante la etapa inicial, los brigadistas se enfocan en atacar la cabeza del incendio. Se trata “del sector que se propaga con mayor rapidez determinando su principal dirección de avance”, según la definición del Manual de Combate de Incendios Forestales y Manejo de Fuego del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

¿Cuándo se activa el ataque ampliado?

Cuando el ataque inicial no es suficiente, los brigadistas se enfocan en la contención del fuego (y no en sofocarlo) mientras esperan la llegada de recursos. En esa instancia se activa lo que se conoce como “ataque ampliado”, que implica la convocatoria de brigadistas de otras jurisdicciones.

Para enfrentar el fuego en Chubut ya se sumaron cuadrillas de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y provincias del centro. En las últimas semanas hubo convocatorias a brigadistas del norte del país. “En situaciones como las actuales tienen que trabajar alrededor de 400 porque necesitás recambios”, contó Dattoli.

En incendios de gran magnitud, la información meteorológica es central. El SNMF trabaja con meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional que elaboran pronósticos específicos para incendios. En situaciones críticas, como la actual, los expertos envían actualizaciones cada 2 o 3 horas con datos precisos sobre viento, dirección, temperatura y humedad. La información es clave para ajustar la estrategia.

¿Qué herramientas y métodos se utilizan y qué rol cumplen los aviones o helicópteros?

El déficit hídrico de los últimos años secó arroyos y limitó las fuentes de agua disponibles en la cordillera. Por eso, la herramienta principal es el corte de cualquier elemento combustible: pastizales, sotobosque, ramas de árboles, troncos caídos o madera muerta. Se utilizan motosierras, hachas Pulaski, palas y herramientas manuales para dejar el suelo desnudo y lo ideal es luego humedecer el área.

Los medios aéreos son una herramienta clave, aunque con limitaciones. Diego Vargas, brigadista del SNMF en la base de Las Golondrinas, en Chubut, lo planteó con claridad: “Se reclaman más aviones y helicópteros, pero no siempre son la mejor opción”. Un ejemplo es la infraestructura: el Boeing 737 hidrante que se envió a Chubut tuvo que aterrizar en Esquel, a más de 100 kilómetros de las zonas más delicadas, porque no hay otras pistas acordes.

A eso se suman las condiciones atmosféricas. “Hubo varios días con inversión térmica, es decir, el humo quedó estacionado y así los pilotos no pueden volar porque no ven”, explicó Vargas. Además, se debe considerar que un avión puede descargar unos 3.000 litros de agua, pero gran parte se evapora o queda en las copas de los árboles.

Dattoli habla de 2 métodos de ataque: directo e indirecto. El Manual de Combate de Incendios Forestales y Manejo de Fuego del INTA identifica uno más: el paralelo.

El método directo “trabaja sobre las llamas en el borde del incendio, con agua o herramientas de mano”, explica el manual. Se aplica en los sectores menos intensos del incendio y es el más utilizado durante el ataque inicial. El objetivo es impedir el avance de las llamas y conseguir que se apaguen.

El método indirecto hace referencia a la utilización de barreras naturales (accidentes geográficos) o artificiales (caminos, por ejemplo) para utilizarlos como límite al avance de las llamas. El método paralelo es una combinación de ambos.

Autor: ADNSUR

Edición: Chequeado