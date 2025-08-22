viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 20:47
Jujuy.

Terrible incendio en el ingreso a Perico: trabajan varias dotaciones de bomberos

Las llamas pueden observarse desde Ruta 66 por su gran altura y se expanden cerca del barrio Nueva Ciudad.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto gentileza Fer Sports.

Foto gentileza Fer Sports.

Ariel Mamaní, director de Defensa Civil, le confirmó a TodoJujuy.com el hecho y destacó que varios equipos de Bomberos trabajan en el lugar.

Las llamas se desarrollan a la vera del Río Perico, en inmediaciones del barrio Nueva Ciudad y cerca del basural ubicado en la zona. La preocupación principal es que el fuego pueda avanzar hacia las viviendas del sector.

"Es un incendio de gran magnitud, Bomberos de Perico, Palpalá y Monterrico están trabajando en el lugar para tratar de controlarlo", destacó el jefe de Bomberos.

Bomberos y personal de la Policía trabajan intensamente para contener el foco ígneo, que puede observarse desde la autopista 66 en dirección a Nueva Ciudad. Se recomienda circular con extrema precaución.

El viento norte generó varios focos de incendios en Jujuy

Personal de la Dirección General Emergencia (DGE) trabajó en los incendios registrados a partir del mediodía a raíz del viento norte, y desplegaron un amplio operativo para sofocar las llamas, que se propagaron con rapidez debido a la sequía y a las fuertes ráfagas características de este fenómeno climático.

Si bien en algunos barrios se generó preocupación por la cercanía del fuego a zonas habitadas, hasta el momento no se registraron personas heridas, aunque sí daños materiales menores y pérdida de vegetación. La mayoría de los focos están controlados.

