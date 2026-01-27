El Gobierno Nacional respaldó la baja en la edad de imputabilidad y llevó el debate al Congreso

El Gobierno nacional volvió a poner en el centro del debate público la baja de la edad de imputabilidad penal - Gabinete presidencial

El Gobierno nacional volvió a poner en el centro del debate público la baja en la edad de imputabilidad penal. La iniciativa forma parte del temario de las sesiones extraordinarias convocadas entre el 2 y el 27 de febrero y comenzará su tratamiento en Diputados.

El encargado de fijar la postura oficial fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien sostuvo que el sistema actual resulta obsoleto y no responde a la realidad social y delictiva del país. El funcionario apuntó contra la legislación vigente desde 1980 y planteó la necesidad de actualizarla.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el objetivo central del proyecto apunta a modificar las reglas para los menores que cometen delitos graves y a establecer un esquema que contemple sanciones acordes a la gravedad de los hechos.

Durante declaraciones radiales, Cúneo Libarona cuestionó de forma directa el funcionamiento del régimen penal juvenil actual y sostuvo que no garantiza justicia ni para las víctimas ni para los propios menores involucrados en hechos delictivos.

El ministro afirmó que el sistema permite que jóvenes que cometen delitos graves regresen rápidamente a la calle, sin consecuencias penales proporcionales. Según expresó, esta situación genera un escenario de impunidad que afecta la convivencia social y el derecho de las víctimas.

En ese marco, remarcó que el contexto social cambió de manera profunda desde la sanción de la ley vigente y que la realidad del año 2026 exige una normativa distinta, adaptada a nuevas formas de violencia y criminalidad.

Argumentos del Ejecutivo

Cúneo Libarona señaló que en los últimos años se registraron delitos de extrema gravedad cometidos por menores de entre 12 y 15 años. Según indicó, se trata de hechos en los que existe comprensión del daño causado y voluntad de cometer el delito.

El titular de la cartera de Justicia mencionó homicidios, robos armados, abusos sexuales y otros delitos violentos en los que participan menores, muchas veces utilizados por adultos para eludir responsabilidades penales.

También sostuvo que la discusión no se limita a una cuestión punitiva, sino a la necesidad de contar con un sistema que brinde respuestas judiciales claras ante delitos graves, con reglas precisas y previsibles.

Edad de imputabilidad y comparaciones internacionales

El proyecto oficial propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, aunque dentro del oficialismo admiten que el debate parlamentario podría derivar en un consenso para fijarla en 14 años, si esa opción garantiza mayor respaldo legislativo.

Desde el Ministerio de Justicia señalaron que la edad de imputabilidad en la Argentina resulta elevada en comparación con otros países. En ese sentido, el ministro citó ejemplos de sistemas penales de Europa y de países vecinos, donde los límites etarios son inferiores.

El Ejecutivo sostiene que la reforma busca alinearse con estándares internacionales y adecuar la legislación nacional a un escenario delictivo más complejo.

Tratamiento legislativo y búsqueda de consensos

El proyecto de Ley Penal Juvenil ya había obtenido dictamen en la Cámara de Diputados en mayo del año pasado. Ahora, el Gobierno pretende retomar el debate y avanzar con su aprobación durante el período de sesiones extraordinarias.

Desde La Libertad Avanza aclararon que la iniciativa mantiene el texto original, aunque no descartan incorporar aportes de otros proyectos presentados por bloques aliados. El oficialismo mantiene conversaciones con distintos espacios políticos para reunir los votos necesarios.

La discusión comenzará en Diputados y, de prosperar, continuará su recorrido legislativo en el Senado.