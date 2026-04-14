No solo agua: qué bebidas calientes también hidratan, según la ciencia

Bebidas calientes contribuyen de manera similar al agua a la hidratación diaria sin alterar el equilibrio hídrico del organismo.

Un conjunto de investigadores y especialistas en nutrición evaluó cómo influyen distintas bebidas calientes en la hidratación cotidiana y determinó que el té , el café , las infusiones de hierbas y la leche caliente pueden cumplir la misma función hidratante que el agua .

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Los hallazgos, respaldados por varios trabajos científicos publicados en revistas académicas, indican que el efecto diurético de la cafeína es prácticamente insignificante en personas que la consumen con regularidad , y que la leche , incluso, permanece más tiempo en el organismo en comparación con el agua pura .

De acuerdo con especialistas citados por el sitio de salud Verywell Fit y otros portales dedicados al bienestar, las infusiones con cafeína —como el té negro y el té verde — están compuestas en gran medida por agua y, consumidas en cantidades habituales, no generan una pérdida significativa de líquidos .

Bebidas calientes contribuyen de manera similar al agua a la hidratación diaria sin alterar el equilibrio hídrico del organismo.

Además, un estudio experimental aleatorizado publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition comparó el consumo de té negro con el agua y no encontró variaciones en los indicadores de hidratación , concluyendo que el té caliente puede aportar de forma efectiva a la ingesta diaria de líquidos .

Las infusiones herbales, como la menta, el jengibre y la manzanilla —todas libres de cafeína— también contribuyen al aporte diario de líquidos. Investigaciones mencionadas en la revista británica Nutrition Bulletin señalan que estas tisanas generan efectos comparables a los del agua, sin producir cambios significativos en el balance de hidratación incluso dos horas después de su ingesta. Su escaso o nulo contenido de cafeína las convierte en una alternativa apropiada para personas con sensibilidad a esta sustancia.

Ingerir dos a cuatro tazas diarias de café no incrementa la pérdida de líquidos y no ocasiona deshidratación.

Diferencias en el efecto de la cafeína y la composición de las bebidas

El café negro, cuya base es mayormente agua, ofrece efectos comparables a los del té en términos de hidratación. Un equipo de investigación en nutrición de la University of Birmingham publicó en la revista PLoS ONE un estudio que sostiene que el consumo moderado de café no provoca un aumento significativo en la eliminación de líquidos en personas que lo ingieren de forma habitual.

De acuerdo con esos hallazgos, solo ingestas muy elevadas de cafeína (superiores a 500 mg) incrementan la diuresis y la pérdida de agua, mientras que entre dos y tres tazas por día no generan alteraciones en el equilibrio hídrico del organismo.

Por otro lado, una investigación experimental difundida en 2025 analizó la comparación entre agua, bebidas con cafeína y bebidas que combinan cafeína con electrolitos. Los resultados mostraron que las bebidas con cafeína y electrolitos —similares a las soluciones de rehidratación oral— presentaron un nivel de hidratación equiparable al del agua. En cambio, las bebidas energéticas que solo contenían cafeína, sin carbohidratos ni sales minerales, demostraron una capacidad de hidratación menor en comparación con el agua.

Infusiones de hierbas y la leche caliente prolongan la hidratación gracias a electrolitos y carbohidratos.

Comparación objetiva del café y la leche en hidratación

Estudios realizados por la Universidad de Connecticut, junto con una revisión publicada en el European Journal of Clinical Nutrition, indican que no se observaron variaciones relevantes entre el café y el agua en los indicadores de hidratación medidos en sangre y orina.

Los resultados concluyen que el consumo de hasta cuatro tazas de café por día no modifica el estado de hidratación en adultos saludables, siempre y cuando no se excedan las dosis recomendadas de cafeína.

La leche caliente tiende a permanecer más tiempo en el organismo y favorecer una mayor retención de líquidos gracias a su contenido de agua, sodio y potasio. Un estudio sobre el Índice de Hidratación de Bebidas elaborado por la Universidad de Stirling mostró que tanto la leche entera como la descremada permanecen más tiempo en el cuerpo que el agua, debido a la presencia de electrolitos y carbohidratos que enlentecen el vaciamiento gástrico.

Bebidas calientes que también hidratan según la ciencia.

Se aconseja combinar a lo largo del día el consumo de bebidas calientes con agua para mantener una hidratación adecuada y constante. Aunque las bebidas con cafeína pueden formar parte de la dieta diaria, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomienda no superar los 400 mg diarios de cafeína, lo que equivale aproximadamente a dos o tres tazas de café de tamaño estándar.

Recomendaciones y límites para el consumo diario

Elegir variantes sin azúcares agregados, jarabes o cremas permite aprovechar mejor el efecto hidratante de estas bebidas y contribuye a reducir el riesgo de afecciones como el sobrepeso, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, de acuerdo con la EFSA y la Asociación Americana del Corazón.

Por otro lado, el agua caliente con limón también es citada por publicaciones de la Clínica Mayo como una alternativa útil para incrementar la ingesta de líquidos sin sumar calorías adicionales.

Estudios científicos revelan que algunas opciones tradicionales pueden aportar la misma eficacia en la hidratación diaria.

Las bebidas calientes pueden integrarse sin problemas a la alimentación diaria, sobre todo en épocas de bajas temperaturas, sin afectar el nivel de hidratación del cuerpo.

La evidencia más reciente, respaldada por estudios internacionales, indica que si bien el agua continúa siendo la principal fuente de líquidos, el té, el café, las infusiones herbales y la leche caliente también pueden incluirse dentro de una dieta balanceada y colaborar en el mantenimiento de una hidratación adecuada del organismo.