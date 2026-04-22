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22 de abril de 2026 - 08:40
Salud.

Confirmaron el primer caso positivo de dengue en Jujuy

Desde el Ministerio de Salud dieron a conocer que se confirmó el primer caso positivo de dengue en Jujuy, correspondiente a un paciente de Perico.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Dengue

Dengue

Oficializaron el primer caso positivo de dengue en Jujuy. Desde el Ministerio de Salud, indicaron que tras varios estudios finalmente se confirmó que un paciente de Perico transita la enfermedad. Además, desde la cartera sanitaria aclararon que, por el momento, se trata del único caso detectado en la provincia.

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El dato fue informado por el secretario de Coordinación General del Ministerio de Salud, Javier Cadar, quien también brindó el reporte semanal sobre la situación de chikungunya en Jujuy.

dengue

El primer caso de dengue en la provincia de Jujuy

Según se indicó, luego de varios estudios se confirmó que un paciente de Perico cursa dengue. En ese marco, Cadar aclaró que hasta ahora es el único caso positivo registrado en la provincia.

Reporte de chikungunya en Jujuy: son en total 72 casos

Por otra parte, el funcionario difundió el parte semanal de chikungunya en Jujuy y detalló que, hasta la fecha, se contabilizan 72 casos confirmados.

Además, precisó que hay otros 24 casos probables que continúan bajo estudio, y que 4 de los confirmados corresponden a nexos con otros casos. También informó que actualmente hay un paciente internado y no se reportaron personas fallecidas.

El estado del paciente internado

Sobre ese último caso, Cadar señaló que la persona se encuentra estable y que en las próximas horas podría recibir el alta médica.

chikungunya

Distribución de casos de chikungunya por localidades

  • Aguas Calientes: 30 casos
  • San Pedro: 21 casos
  • Perico: 7 casos
  • San Salvador de Jujuy: 6 casos
  • Caimancito: 5 casos
  • Yuto: 1 caso
  • Pampa Blanca: 1 caso
  • Libertador: 1 caso
Embed - Confirmaron el primer caso positivo de dengue en Jujuy: datos sobre la situación epidemiológica

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