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22 de abril de 2026 - 10:20
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Humahuaca: vandalizaron la gruta de la Virgen, la reconstruyeron y ahora invitan a una gran entronización

A un mes del ataque, vecinos reconstruyeron la gruta de la Virgen de Urkupiña y organizan su entronización el 26 de abril con misa y celebración.

Redacción de TodoJujuy
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El santuario, ubicado a unos 6 kilómetros de la ciudad, había sido destruido a mediados de marzo. En el lugar encontraron la estructura dañada, objetos rotos y la imagen de la Virgen decapitada, en un hecho que causó fuerte impacto entre los vecinos y devotos.

Lejos de paralizarse, la respuesta fue inmediata. Justino Domínguez, responsable de la gruta, contó a TodoJujuy que decidieron empezar nuevamente desde cero y mejorar las condiciones del lugar. “Empezamos todo de cero, hicimos una estructura mucho más reforzada para la casita de la Virgen. El trabajo se hizo en comunidad con la gente del lugar, que colaboró con hierro, cemento y muchas otras cosas”, explicó.

Una reconstrucción en comunidad

El proceso no solo implicó reparar lo destruido, sino también proyectar un espacio mejor. Según relató Domínguez, la idea fue superar lo que había antes. “La verdad que intentamos hacerle el doble mejor de lo que estaba. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a hacer algo mucho mejor, y es lo que estamos logrando”, aseguró.

En ese sentido, además de restaurar la gruta, avanzaron con nuevas obras en el predio. “Se arregló toda la parte de la gruta y aprovechamos para hacer un pequeño salón al costado. Nos falta un poquito, pero ya estamos casi terminando todo lo que anhelábamos”, detalló.

El objetivo es brindar mayor comodidad a quienes visitan el lugar, que es frecuentado por peregrinos y devotos durante todo el año. “Queremos que la gente que pase por acá se sienta cómoda”, agregó.

Entonización el 26 de abril

Con la obra prácticamente finalizada, ahora la comunidad se enfoca en la entronización de la Virgen, que se realizará el próximo 26 de abril. “Estamos invitando a todos, a todo el mundo, a todos los humahuaqueños. Queremos que sea algo bonito”, expresó Domínguez.

La jornada incluirá una misa que comenzará a las 11:30. La imagen será trasladada desde San Salvador de Jujuy, donde actualmente se encuentra resguardada, para su colocación definitiva en la gruta.

Sin avances en la investigación

En relación al ataque vandálico, Domínguez indicó que no hubo avances en la investigación ni personas identificadas como responsables. “No se hizo más ningún tipo de investigación. Quedó todo en manos de la Virgen, de Dios”, señaló.

Sin embargo, dejó una reflexión que apunta más a la fe que a la sanción: “El mejor castigo para nosotros sería que esas personas que hicieron mal se conviertan en devotos”.

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