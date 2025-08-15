Virgen de Urkupiña: los detalles de la celebración en Jujuy de este viernes 15 de agosto

Hoy toda la iglesia católica celebra la fiesta de la Asunción de la Virgen María a los cielos.

La Virgen de Urkupiña es una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes de Bolivia , especialmente en la ciudad de Quillacollo , pero su influencia se extiende a varias provincias del norte argentino , incluyendo Jujuy . Cada año, miles de fieles y turistas se acercan para rendir homenaje a la Virgen , considerada patrona de la región y protectora de las familias , la salud y los trabajos del campo .

La festividad combina la devoción religiosa con expresiones folclóricas y populares , incluyendo danzas tradicionales , música autóctona y procesiones que recorren las calles con coloridos trajes y ofrendas .

En Jujuy , la devoción a la Virgen de Urkupiña se refleja en diversas actividades que buscan mantener viva la tradición y acercarla a la comunidad local . Desde misas especiales y procesiones hasta encuentros culturales y recitales de música andina , los jujeños participan activamente de esta festividad que mezcla fe, identidad y folclore .

La celebración se convierte así en una oportunidad para que familias y visitantes compartan momentos de espiritualidad y patrimonio cultural , mientras se honra a la Virgen con respeto y alegría .

En la jornada de hoy, la Iglesia católica conmemora la Asunción de la Virgen María al cielo. En Jujuy, además del colorido y tradicional festejo de Casabindo, se suman las celebraciones de los numerosos fieles y promesantes de la Virgen de Urkupiña, cuya devoción tiene gran arraigo en la provincia.

Hoy toda la iglesia católica celebra la fiesta de la Asunción de la Virgen María a los cielos.

En el santuario situado sobre un cerro bajo en la ruta 66 bis, a 7 kilómetros de Perico, los peregrinos se congregarán a las 15 horas. Media hora después se realizará el cambio de vestimenta de la imagen de la Madrecita de Urkupiña, y a las 17 será la misa presidida por el padre Miguel Squicciarini, párroco de la iglesia San José de Perico. A las 18.30 se llevará a cabo la procesión con la imagen de la Virgen en la cima del cerro, y la jornada concluirá a las 19 con un chocolate comunitario.

En la capilla del barrio Las Tipas de Palpalá, se celebrarán misas a las 8, 10 y 12 de la mañana. Por la tarde, a las 17, el obispo Daniel Fernández presidirá la ceremonia central. Además, el próximo 22 de agosto se realizará la tradicional serenata a la Virgen de Urkupiña, a partir de las 16.30.

Cronograma para el viernes 15 de agosto en Jujuy