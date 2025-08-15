viernes 15 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de agosto de 2025 - 16:10
Fallo.

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió la orden de entregar las acciones

La Cámara de Apelaciones de Estados Unidos suspendió la orden de entregar las acciones en el juicio por YPF.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Juiciopor YPF

Juicio por YPF

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos suspendió la orden de la jueza Preska que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones que el Estado tiene en YPF mientras apela la sentencia en su contra en el marco del juicio iniciado en ese país.

Lee además
El Gobierno de Estados Unidos apoyó a Argentina por el juicio de YPF.
New York.

El Gobierno de Estados Unidos presentó su apoyo a Argentina en el juicio por YPF
argentina presentara un escrito para mantener la suspension de la entrega de acciones de ypf
En Nueva York.

Argentina presentará un escrito para mantener la suspensión de la entrega de acciones de YPF

Argentina había solicitado suspender ese pedido hasta tanto se resuelva la apelación de fondo, un proceso que comenzará a fines de septiembre, y la justicia del país del norte hizo lugar a ese pedido y suspendió temporalmente la orden de la jueza.

Esta instancia se da en el marco del litigio por la nacionalización de la empresa argentina. El Gobierno había asegurado que no piensan presentar ninguna garantía y mantienen la postura de que no negociarán con los demandantes siempre que queden instancias judiciales por agotar.

YPF-Loretta-Preska-1-1.webp
Juicio por YPF

Juicio por YPF

La apelación de Argentina por YPF

Argentina continúa el proceso de apelación del fallo original de primera instancia, que obliga al país a indemnizar con US$16.100 millones más los intereses correspondientes, a los accionistas minoritarios al momento de la estatización.

La presentación de los argumentos orales está prevista para el 27 de octubre, fecha ratificada después de que la Cámara de Apelaciones no hiciera lugar a un pedido de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) para anular la sentencia original e iniciar una investigación penal contra la familia Eskenazi, accionistas minoritarios de YPF al momento de la nacionalización.

El fallo contra Argentina por YPF

“Por las razones expuestas anteriormente, la moción de los demandantes es CONCEDIDA. La República deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM [Bank of New York Mellon] en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden; e instruir a BNYM para iniciar una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”, cierra el fallo de hoy de Preska.

La magistrada destacó que “desde abril de 2012, la República ha controlado las principales decisiones empresariales y financieras de YPF por medio de su participación mayoritaria en la compañía. Las partes acuerdan que la República vota para elegir el directorio y aprobar iniciativas generalmente propuestas por el directorio, incluyendo aquellas que requieren la aprobación de los accionistas bajo las leyes de la República”, detalló el escrito.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Gobierno de Estados Unidos presentó su apoyo a Argentina en el juicio por YPF

Argentina presentará un escrito para mantener la suspensión de la entrega de acciones de YPF

Juicio YPF: la jueza Preska ordena entregar chats y mails de Luis Caputo y Sergio Massa

El Gobierno advirtió que no podrá cumplir una sentencia adversa en el juicio por YPF

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos define si Argentina debe entregar el 51% de las acciones

Lo que se lee ahora
El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Choque múltiple en Ruta 34 entre Salta y Jujuy: hay tres personas heridas
Policiales.

Choque múltiple en Ruta 34 entre Salta y Jujuy: hay tres personas heridas

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Causa.

Se suspendió la reunión entre el presunto asesino serial de Jujuy y el fiscal Guillermo Beller

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel