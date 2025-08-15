Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió la orden de entregar las acciones

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos suspendió la orden de la jueza Preska que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones que el Estado tiene en YPF mientras apela la sentencia en su contra en el marco del juicio iniciado en ese país.

Argentina había solicitado suspender ese pedido hasta tanto se resuelva la apelación de fondo , un proceso que comenzará a fines de septiembre, y la justicia del país del norte hizo lugar a ese pedido y suspendió temporalmente la orden de la jueza.

Esta instancia se da en el marco del litigio por la nacionalización de la empresa argentina. El Gobierno había asegurado que no piensan presentar ninguna garantía y mantienen la postura de que no negociarán con los demandantes siempre que queden instancias judiciales por agotar.

YPF-Loretta-Preska-1-1.webp Juicio por YPF

La apelación de Argentina por YPF

Argentina continúa el proceso de apelación del fallo original de primera instancia, que obliga al país a indemnizar con US$16.100 millones más los intereses correspondientes, a los accionistas minoritarios al momento de la estatización.

La presentación de los argumentos orales está prevista para el 27 de octubre, fecha ratificada después de que la Cámara de Apelaciones no hiciera lugar a un pedido de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) para anular la sentencia original e iniciar una investigación penal contra la familia Eskenazi, accionistas minoritarios de YPF al momento de la nacionalización.

El fallo contra Argentina por YPF

“Por las razones expuestas anteriormente, la moción de los demandantes es CONCEDIDA. La República deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM [Bank of New York Mellon] en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden; e instruir a BNYM para iniciar una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”, cierra el fallo de hoy de Preska.

La magistrada destacó que “desde abril de 2012, la República ha controlado las principales decisiones empresariales y financieras de YPF por medio de su participación mayoritaria en la compañía. Las partes acuerdan que la República vota para elegir el directorio y aprobar iniciativas generalmente propuestas por el directorio, incluyendo aquellas que requieren la aprobación de los accionistas bajo las leyes de la República”, detalló el escrito.